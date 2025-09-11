En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Rubén Neves rechaza rumores sobre amorío con la viuda de Diogo Jota tras polémica portada

Rubén Neves rechaza rumores sobre amorío con la viuda de Diogo Jota tras polémica portada

El jugador ha acompañado a la esposa de Jota en los últimos meses tras la pérdida de su gran amigo.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 11, 2025 03:10 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Rute Cardoso
Jota falleció junto con su hermano en un accidente automovilístico.
Tomado de redes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad