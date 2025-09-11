Rubén Neves rechaza rumores sobre amorío con la viuda de Diogo Jota tras polémica portada

El futbolista portugués Rubén Neves expresó su indignación luego de que la revista lusa TV Guia insinuara una supuesta relación con Rute Cardoso, viuda del también jugador Diogo Jota, fallecido recientemente.

La controversia surgió a raíz de una fotografía publicada en la portada del medio, tomada durante el homenaje que Wolverhampton rindió a Jota en su primer partido de la temporada contra el Manchester City. En la imagen, Neves aparece junto a Cardoso, a quien ha acompañado en diferentes momentos tras la pérdida.

El titular de la revista sugería que Cardoso había encontrado apoyo en el centrocampista, lo que desató la reacción inmediata del exjugador del Wolves, quien utilizó sus redes sociales para desmentir cualquier rumor.



“Siempre he creído en la bondad de las personas, aunque a veces me equivoque. Mi esposa y yo llevamos más de 11 años juntos, formando una familia de la que me siento orgulloso, y jamás hemos estado envueltos en una polémica”, escribió Neves en un mensaje publicado en Instagram.

El jugador también cuestionó la decisión editorial de usar la fotografía en un contexto que, según él, distorsiona su apoyo sincero a la familia de Jota: “Hemos hecho todo lo posible por acompañar a Rute y a sus seres queridos en este momento tan difícil. La elección de esa imagen fue tan desafortunada como quienes decidieron publicarla”.

Neves, actualmente figura del Al Hilal en Arabia Saudita, pidió respeto tanto para su familia como para la de Jota, al tiempo que recalcó que seguirá brindando apoyo a Rute Cardoso de manera solidaria y sin interés alguno más que el afecto hacia la memoria de su amigo y excompañero.



La esposa del jugador expresó su dolor en redes

Un mes después de haber celebrado su boda, Rute Cardoso enfrentó el dolor de despedir al amor de su vida. La esposa del futbolista portugués Diogo Jota se pronunció por primera vez en redes sociales tras el trágico accidente que le arrebató la vida al delantero del Liverpool y a su hermano André, ocurrido el 3 de julio en una carretera de Cerdanilla, España.

A través de una emotiva publicación en Instagram, Rute compartió una fotografía de su boda junto a un breve mensaje que conmovió a miles: “1 mes de nuestro ‘hasta que la muerte nos separe’. Para siempre, tu chica blanca”.

La viuda, madre de los tres hijos del jugador, decidió romper el silencio con una despedida íntima y dolorosa, en medio de las múltiples manifestaciones de cariño que ha recibido desde el mundo del fútbol y más allá. La imagen y las palabras de Rute han sido ampliamente compartidas, convirtiéndose en uno de los gestos más significativos de duelo tras la tragedia.

