Echó a su madre de su propia boda porque llevó como pareja a una inesperada acompañante

Las bodas suelen ser espacios para celebrar el amor y las nuevas uniones, pero para un hombre este día se convirtió en una auténtica pesadilla al descubrir que su madre había llevado a su exnovia como acompañante a su matrimonio. Al ver la escena, el novio decidió retirar a su progenitora de la ceremonia, una acción que causó controversia.

Mujer llevó a la ex de su hijo a la boda

El caso, relatado por un usuario de la red social Reddit, expone que el hombre de 30 años, cuya identidad no fue revelada, comenzó a salir hace unos años con June, de 29 años, y aunque todo parecía perfecto, lo único incómodo de su relación era que a su madre no le agradaba mucho.

El sujeto aseguró que esta enemistad entre su madre y su pareja se basaba en que esta no se dejaba "manejar" de su progenitora, lo cual causaba molestia en la mujer mayor. "Mi madre odiaba esto, decía que June era controladora y deseaba que no hubiera roto con mi novia anterior, Margo, a quien mi madre amaba", comentó.

Aunque para su madre Margo era la mujer ideal para el joven, este confesó que los 5 años que estuvo con ella fueron horribles, ya que era una persona "muy controladora y manipuladora y siempre me hacía sentir culpable para que hiciera cosas con las que no me sentía cómodo".

El apoyo de su hermana y sus amigos lo impulsaron a dejarla, algo que considera que mejoró su vida. Cuando conoció a June, todo pareció ir viento en popa y decidieron comprometerse.

Para la boda, el hombre le entregó las invitaciones a sus padres y les dio entradas extra para que fueran con sus respectivos cónyuges. La ceremonia fue pequeña y con pocos invitados, pero antes de llegar a la fiesta su hermana le advirtió que su madre había llevado como acompañante a su exnovia.

"Quería asustarme, pero June me mantuvo tranquilo. Me acerqué, las llevé a ambas a un lado y simplemente les dije que se fueran. Mi madre intentó explicarme que Margo y yo somos almas gemelas y que June solo está en el camino del amor verdadero, pero no la entendí", describió el hombre.

Decidieron disfrutar de la recepción y de su luna de miel, pero cuando regresaron encontraron enojados mensajes de familiares que le reprochaban por haber sacado a su madre y a su exnovia de la boda. Esto dividió a sus cercanos, entre quienes apoyaron su decisión y quienes lo regañaron.

Pese a esto, los usuarios de redes se pusieron de su lado, diciendo que no debería rendirle pleitesía a su madre cuando ella le faltó el respeto a él y a su nueva esposa, justo el día de su boda.

"¿Quién va a la boda de su ex con su madre? ¡Qué psicópata! Tu madre intentó sabotear activamente tu boda. Trajo a una ex abusiva y luego dijo que tu nueva esposa estaba en el camino. Eso es espantoso", comentaron.

