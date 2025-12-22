Zulma Guzmán llegaría extraditada a Colombia antes de que acabe el año, según Minjusticia (e)

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, informó este lunes que la extradición de Zulma Guzmán a Colombia desde Reino Unido podría darse esta semana o antes de que finalice el año 2025. La mujer de 56 años que está siendo investigada por el envenenar con talio, un metal tóxico incoloro, a dos menores de edad en el norte de Bogotá e instrumentalizar a un repartidor para que llevara unas frambuesas que contenían el metal.



De acuerdo con el ministro, la extradición de Guzmán al país “está al margen de cualquier tipo de recurso legal que ella interponga. Entonces, si no hay recursos legales, eso (la extradición) tendría que materializarse esta semana. Si llega a haber, pues podría suceder, se nos va un mes entre una y otra cosa. Todo se encuentra en orden y no hay ninguna situación que nos impida surtir el trámite de extradición”.



Zulma Guzmán se habría querido quitar la vida

Guzmán fue capturada el pasado 16 de diciembre luego de ser rescatadas en aguas del río Támesis. La empresaria de 56 años tenía circular roja de Interpol. Según la policía de Londres, la mujer fue hallada tras recibir una alerta por un posible intento de suicidio en inmediaciones del puente Butersy, donde fue rescatada y traslada de un centro médico.

Guzmán habría llegado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre. Sin embargo, antes de ingresar a este país, de acuerdo con las investigaciones de un equipo del CTI adscrito a la Unidad de Vida de la seccional de Bogotá, realizó un desplazamiento por Argentina, Brasil y España.

La búsqueda de la principal sospechosa de la muerte de las menores de 13 y 14 años con frambuesas contaminadas con talio el pasado mes de abril en Bogotá se intensificó la primera semana de diciembre cuando un juez de control de garantía se emitió una orden de captura en su contra luego de que la fiscalía revelara pruebas que señalaron a Guzmán como la responsable de enviar los alimentos envenenados a la residencia de una de las menores ubicada en el barrio Rosales, con la fachada de ser un obsequio.



El testimonio del domiciliario que llevó las frambuesas envenenadas fue clave para el avance de las investigaciones.



Cuando Zulma Guzmán llegue a Colombia extraditada desde Reino Unido entrará en custodia judicial y deberá asistir a las audiencias de imputación de cargos en su contra y eventual solicitud de medida de aseguramiento.

