Zulma Guzmán llegaría extraditada a Colombia antes de que acabe el año, según Minjusticia (e)

Zulma Guzmán llegaría extraditada a Colombia antes de que acabe el año, según Minjusticia (e)

Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado, indicó que "todo se encuentra en orden y no hay ninguna situación que nos impida surtir el trámite de extradición” de la mujer de 56 años.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 22 de dic, 2025
Zulma Guzmán Castro, investigada por muerte de dos niñas con talio -
