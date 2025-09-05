Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
ESMERALDA FERRER
METRO DE BOGOTÁ
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / VIDEO | Arquero de futsal se desplomó y murió en pleno partido tras tapar un penalti con el pecho

VIDEO | Arquero de futsal se desplomó y murió en pleno partido tras tapar un penalti con el pecho

Medios de Brasil dieron a conocer que el hombre falleció tras el impacto, aunque intentó ser trasladado a un centro asistencial. Esto es lo que se sabe

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 05, 2025 12:17 p. m.
Comparta en:
Arquero.jpg
El hombre logró atajar el disparo, pero a los pocos segundos cayó al suelo desplomado. -
Foto: redes sociales