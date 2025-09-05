VIDEO | Arquero de futsal se desplomó y murió en pleno partido tras tapar un penalti con el pecho

Un arquero de futsal murió en Brasil luego de haber atajado un penalti con su pecho. Los hechos ocurrieron durante pleno partido en el municipio Augusto Corrêa, del estado de Pará y quedaron registrados en video.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En imágenes se logra evidenciar cómo el guardameta del equipo logra detener un disparo desde el punto penal, al parecer con el pecho. Aunque el balón no entró al arco y el hombre salió inmediatamente del arco para celebrar con sus compañeros, a los pocos segundos se desplomó en el suelo.

Compañeros de su equipo acudieron inmediatamente a auxiliarlo, pero su atención inmediata y posterior intento de traslado hacia un centro de salud no fue suficiente para mantenerlo con vida. Pasado poco tiempo desde el impacto, se conoció que el sujeto perdió la vida.



El fallecido tenía 34 años de edad y se llamaba Antônio Edson Souza. Aunque este tipo de casos son poco comunes, el caso de Edson Souza se suma a otro suceso que se registró hace pocos meses, cuando un adolescente conocido como Edson Lopes Gama perdió la vida en circunstancias muy parecidas al atajar un penalty en el municipio de Maués, Amazonas.



🇧🇷 | Un portero murió tras recibir un balón en el pecho durante un partido de fútbol sala en Brasil. Ocurrió en el municipio de Augusto Corrêa. El portero Antônio Edson bloqueó un penalti con el cuerpo y se desplomó segundos después.

pic.twitter.com/OALUUVBQLr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 4, 2025

Commotio cordis, el raro accidente que cobra vidas de algunos atletas en el mundo

Según expertos en salud, este raro accidente deportivo es conocido como commotio cordis, una situación en la que un impacto en el pecho puede causar una arritmia que provoca la muerte. En estos casos, los primeros auxilios y las maniobras de reanimación inmediatas manuales o con desfibrilador son fundamentales para salvar la vida de la persona afectada. Aunque por el momento no se han emitido reportes oficiales sobre las causas de muerte del arquero — o por lo menos la situación de salud que pudo haberlo provocado —, las circunstancias que se manifiestan en el video podrían relacionar la muerte del deportista con este tipo de casos.

Publicidad

La commotio cordis consiste en aquella afección que desata un ritmo cardiaco anormal que desencadena en un paro inmediatamente después de que un objeto duro y ocasionalmente pequeño golpea el pecho directamente en la zona del corazón en un momento crítico durante un latido. Estos casos son muy raros en el mundo e, incluso, acorde con información de Cleveland Clinic, un centro médico académico sin fines de lucro, se presentan menos de 30 casos al año.

"Un golpe inesperado justo en el corazón puede causar fibrilación ventricular y, posteriormente, un paro cardíaco repentino. Esto puede ocurrir si recibes el golpe durante el breve periodo en que las cavidades cardíacas inferiores (ventrículos) se relajan tras una contracción (latido). La fuerza del golpe puede hacer que los ventrículos se contraigan cuando deberían estar en reposo", explica el centro médico citado.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

