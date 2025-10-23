VIDEO | Bambino Pons tuvo divertido blooper en plena transmisión de Champions: "¿Cómo les va?"

Un divertido hecho se presentó el pasado miércoles 22 de octubre en las cabinas de narración de ESPN durante plena transmisión televisada de uno de los partidos por Champions League que se jugaron en la jornada. El narrador conocido como Bambino Pons, quien relataba el partido entre Frankfurt y Liverpool, protagonizó una curiosa ocurrencia que derivó de un error de cámaras y su reacción en vivo se hizo viral.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El partido era televisado de manera habitual y el comentarista argentino se encontraba relatando lo que ocurría en el encuentro previamente citado. Transcurría el minuto número 47 del juego cuando, en cuestión de segundos, la imagen televisada del partido se detuvo y apuntó al estudio desde el que se hacía la narración. En primera imagen apareció Pons, recostado sobre su silla, continuando con la narración, mientras que a su compañero, visiblemente preocupado por lo que acababa de ocurrir, se le veía haciéndole señas a los encargados de las cámaras de la transmisión para restablecer la imagen del partido.

En eso, y tras darse cuenta que los miles de espectadores que disfrutaban del partido en vivo estaban viendo su imagen mientras narraba, Pons envió un curioso saludo para calmar la situación, mientras su colega y otra compañera intentaban avisarle al personal de cámaras para cambiar la toma. "Hola ¿cómo les va?", dijo el famoso comentarista, y posteriormente dirigió su mirada hacia la producción para solicitar que se cambiara nuevamente la cámara hacia el partido.



Aunque este blooper aconteció en cuestión de segundos, los fanáticos del fútbol se percataron rápidamente, grabaron el momento exacto de los hechos e hicieron viral el divertido error en todas las redes sociales. "Estaba relatando el partido del Liverpool y, de la nada, apareció en vivo en plena transmisión. El productor en un cumpleaños. Encima el Bambino tiró un 'Hola, ¿cómo les va?', qué pedazo de tipazo", comentó una de las cuentas de X que hizo viral tal escena.



"Bambino Pons"Porque estaba relatando el partido del Liverpool y, de la nada, apareció en vivo en plena transmisión. El productor en un cumpleaños. Encima el Bambino tiró un 'Hola, ¿cómo les va?', qué pedazo de tipazo. pic.twitter.com/38RCqTL2tX — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 22, 2025

Fecha de los próximos partidos de Champions League 2025

Martes 4 de noviembre de 2025

Slavia Praha - Arsenal

Napoli - Frankfurt

Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise

Bodø/Glimt - Monaco

Juventus - Sporting CP

Liverpool - Real Madrid

Olympiacos - PSV Eindhoven

Paris Saint-Germain - Bayern München

Tottenham - Copenhagen

Miércoles 5 de noviembre de 2025

Pafos - Villarreal

Qarabağ - Chelsea

Ajax - Galatasaray

Club Brugge - Barcelona

Inter - Kairat Almaty

Manchester City - Borussia Dortmund

Newcastle United - Athletic Club

Marseille - Atalanta

Benfica - Leverkusen

NOTICIAS CARACOL DIGITAL