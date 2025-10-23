En vivo
Famosa exreina de belleza e influencer es detenida por presunto homicidio en Estados Unidos

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, exreina de belleza, modelo e influencer, fue arrestada en California por presunto asesinato en primer grado de Christian Espinoza alias El Chato en Estados Unidos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2025
Ex reina de belleza es detenida por presunto asesinato en EE.UU.
Vanessa Gurrola se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra.
