Famosa exreina de belleza e influencer es detenida por presunto homicidio en Estados Unidos

Vanessa Gurrola, una exreina de belleza e influencer, fue arrestada en San Diego, California, por un presunto homicidio en primer grado. La detención de la modelo nacida en Sinaloa, México, se relaciona con la muerte de Christian Espinoza Silver, alias El Chato, un ciudadano mexicano asesinado a tiros el 17 de febrero de 2024.

Los hechos ocurrieron en el exclusivo vecindario de La Jolla, específicamente en University City, entre las calles Nobel Drive y Lombard Place en Californa, Estados Unidos. Residentes de la zona reportaron haber escuchado los disparos que terminaron con la vida de Espinoza.



¿Cómo falleció alias El Chato?

La policía de San Diego informó que el ataque fue una emboscada planeada. Ocurrió cerca del parqueadero de un complejo de lujo, cuando un agresor a pie disparó contra un vehículo. La víctima murió y el hombre de 39 años que la acompañaba resultó herido, por lo que las autoridades describieron al tirador como alguien con una chaqueta de camuflaje, pantalones y mochila negros.

Tras su captura, Gurrola fue formalmente acusada un día después y actualmente se encuentra recluida en el Centro de Detención Las Colinas en Santee, San Diego. La Oficina del Sheriff del Condado de San Diego ha confirmado que se mantiene sin derecho a fianza. Durante una audiencia realizada el 13 de octubre, la exreina de belleza se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra.



Los vínculos de Gurrola con el narcotráfico

La investigación de las autoridades estadounidenses ha centrado su atención en los presuntos vínculos de Christian Espinoza, alias El Chato, con redes de narcotráfico. Espinoza era señalado como presunto aliado de Pablo Edwin Huerta Nuño, conocido como El Flaquito, un capo que, según el Departamento de Justicia del Distrito Sur de California, es integrante de la violenta 'Plaza de Tijuana'. Este grupo ha operado durante los últimos quince años y se le acusa de traficar miles de kilogramos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Los Ángeles y San Diego de acuerdo con lo publicado por Telemundo.



Las autoridades han revelado las conexiones de la influencer, Vanessa Gurrola, con El Chato y El Flaquito debido a que se cree que Gurrola y Espinoza mantenían una relación sentimental desde 2017, ya que se han encontrado fotografías que los mostraban juntos en algunos viajes. Los reportes sugieren que el crimen podría estar relacionado con una disputa interna dentro del Cártel de los Arellano Félix, organización para la cual Espinoza presuntamente operaba.



¿Quién es Vanessa Gurrola?

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, de 32 años, ganó reconocimiento inicialmente tras ser coronada reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán en 2011. Sin embargo, fue su parecido físico con Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín alias El Chapo Guzmán, lo que impulsó su popularidad en redes, llegando a tener más de 1.4 millones de seguidores.

Expertos en México han señalado que casos como el de Gurrola se están volviendo más comunes, donde mujeres con perfiles públicos son atraídas por miembros del crimen organizado, a menudo cautivadas por el poder económico que este entorno garantiza. Finalmente, mientras la Fiscalía del Condado avanza en las investigaciones para determinar el grado exacto de participación de la modelo en el crimen, la defensa de Gurrola insiste en que ella no posee vínculos directos con el asesinato.



