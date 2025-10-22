En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Grecia revela cómo está su corazón tras salir del Desafío Siglo XXI: ¿le gusta Zambrano?

Grecia revela cómo está su corazón tras salir del Desafío Siglo XXI: ¿le gusta Zambrano?

Grecia habló sin filtro sobre la conexión que tuvo con Zambrano en el juego y reveló qué persona siente que la traicionó.

Por: María Paula González
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad