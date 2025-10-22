Grecia revela cómo está su corazón tras salir del Desafío Siglo XXI: ¿le gusta Zambrano?

Grecia, una de las recientes eliminadas del Desafío Siglo XXI, pasó por Lo Más Viral y reveló algunas de las claves de su paso por la competencia. Los compañeros que la marcaron positivamente y aquellas palabras que le dolieron al ver los capítulos.

La exintegrante del equipo Gamma señaló que no pensó que fuera su momento para abandonar la competencia porque consideraba que estaba en su "prime" o su mejor momento dentro del juego. Sabía que tenía desventajas ante sus compañeros deportistas o atletas profesionales, pero llegar hasta la etapa de dos equipos la hizo aumentar su confianza.



¿Qué pasó con Zambrano?

A lo largo de su paso por el equipo Gamma, la cercanía entre Grecia y Zambrano fue tema de conversación entre sus compañeros y los televidentes. Aunque parecía que entre los desafiantes se podía dar algo más, Grecia fue clara en señalar que no le gusta Zambrano.

"Me parece una persona que tiene un lindo corazón, que de verdad apoya a las personas y apoya a sus niñas, las cuida. En ese momento éramos las del equipo Gamma, ahora tiene a su cuidado a las de Omega porque son sus niñas de la casa. Es una buena persona, recocha demasiado, me hace reír, tiene sus ocurrencias, pero no me gusta".



Explicó que lo que se vio entre ellos fue una bonita conexión, gracias a que Zambrano le dio la confianza para hablar de todo. "Yo soy difícil para expresar mis sentimientos a personas que no conozco mucho y él me generaba esa confianza. Fue la persona con la que más hablaba, la persona que me vio llorando hablando de los miedos que yo sentía".

Grecia reconoció que Zambrano le manifestó que gustaba de ella, pero ella sentía que era extraño generar ese tipo de sentimientos por alguien que conoce en tan poco tiempo. Además, resaltó que "Zambrano tiene amor a primera vista desde siempre y con varias. Él es coqueto, es picarón y si a él alguien le da el 'papayazo' no lo desaprovechará".



¿Quién es el novio de Grecia?

La exdesafiante resaltó que Zambrano fue muy respetuoso con ella y ella le marcó sus límites, siempre recalcando que tenía su novio fuera de la competencia. Reveló que tras su salida esa relación sigue en pie. Reveló que lleva más de un año con este personaje, quien prefiere mantener su vida privada.



"Él es cucuteño, hace eventos a nivel departamental o en los santanderes, de teatro o conciertos, es comerciante. No expongo mucho su vida ni nuestra relación porque he aprendido a no exponer todo porque aparece gente con malas intenciones, pero estamos bien, fue la primera persona a la que llamé en cuanto salí y me dijo que 'duraste bastante porque teníamos nuestras dudas'".



Secretos de la casa Gamma

Grecia habló sobre la personalidad de Gio, resaltando que muchas veces todos en el equipo Gamma quedaban sorprendidos con sus reacciones explosivas. "Lo que me gustó del equipo es que nunca quisimos cambiar su personalidad para mejorar la convivencia, entendimos que así era él y aprendimos a convivir con él" y resaltó que muchas veces la desconcentración del primer capitán del equipo era la que generaba sus reacciones.

Sobre Mencho resaltó que "es una gran mujer y es madre, ella se ganó su respeto", pero reconoció que tal vez la relación con ella y el equipo se perjudicó cuando fue la elegida y ocurrió el castigo del robo millonario. "Una traición en el Desafío fue el robo millonario, se dijo antes de la competencia: 'por favor, no pierdan porque va a llegar ese castigo'".

Finalizó diciendo que una persona que la decepcionó fue Yudisa, a quien escuchó en algunos videos después de su salida decir que ella era el "sufrimiento" del equipo. "Eso me dolió porque no lo sentía así. Nunca lo esperé de ninguno del equipo y lo vi y quedé sorprendida".

