Sospechoso de crimen de periodista María Victoria Correa en Envigado es su familiar: fue detenido

Tras más de seis meses de investigación, las autoridades de Enviado, en Antioquia, anunciaron la aprehensión en las últimas horas de Miguel Ángel Salazar Arenas, de 17 años, el sobrino de la periodista María Victoria Correa Ramírez, y quien es el principal sospechoso del asesinato de la comunicadora y de su hermana María Norelia en marzo de este año.

La aprehensión se presentó en una lujosa vivienda del corregimiento Llanogrande, de Rionegro. El operativo se realizó en coordinación con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación y su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Al joven se le acusa por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con tentativa de homicidio agravado.

Según 'El Colombiano', los uniformados arribaron a la vivienda de Salazar Arenas cuando el adolescente aún estaba dormido. En presencia de su mamá, le oficializaron su aprehensión por su presunta participación en el crimen ocurrido el pasado 28 de marzo, dentro de la panadería Pecositas, ubicada en el barrio Villagrande de Envigado. Se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez de control de garantías para responder por los hecho, bajo el marco de la ley de infancia y adolescencia.



Por otro lado, 'El Colombiano' informó que las investigaciones apuntan a que el crimen se habría cometido por una herencia de 3.000 millones de pesos que iban a dejar María Victoria y sus hermanas en propiedades, negocios y cuentas bancarias. Se habría designado un heredero único que recibiría la fortuna, y se investiga si este sería el menor aprehendido.



Así fue el asesinato de María Victoria Correa Ramírez y su hermana

María Norelia, la comunicadora María Victoria y su hermana Bertha Luz se encontraban junto al adolescente el día del asesinato. Las tres mujeres y el joven arribaron a la panadería sobre las 12:30 p. m. Al llegar, se sentaron en una mesa que estaba a la entrada del local.

Cámaras de seguridad grabaron cuando un hombre, vestido de domiciliario, ingresó al establecimiento e intentó en dos ocasiones activar su arma para dispararle a María Victoria Correa. El sujeto salió, pero un segundo sicario entró y le dio un tiro a la cabeza a la comunicadora. Luego atacó a las otras dos mujeres: María Norelia también recibió un disparo en la cabeza y murió, mientras que Bertha Luz fue impactada fue herida en una pierna y posteriormente trasladada a un centro asistencial cercano.



¿Qué se sabe de los sicarios que asesinaron a María Victoria Correa?

Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali, y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, llegaron a Medellín dos días antes del crimen y se alojaron en un hotel, según las investigaciones. Las motocicletas que usaron estaban matriculadas en el Valle del Cauca.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, alias Gafas condujo una de las motocicletas utilizadas por los sicarios para movilizarse. Los otros dos hombres ingresaron armados a la panadería para intimidar a las tres hermanas. Alias El Mello fue quien les disparó y las asesinó.

Los tres sicarios fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijín de la Policía Nacional el pasado 13 de mayo, en diligencias realizadas de manera simultánea en Prado, Tolima, y Cali, Valle del Cauca. Fueron imputados por las autoridades por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones agravado. Alias Gafas, alias Cali y alias El Mello fueron condenados, mediante preacuerdo, a 17 años y 6 meses de prisión. Todos aceptaron su responsabilidad y “la decisión de primera instancia quedó ejecutoriada”, informó la Fiscalía.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

