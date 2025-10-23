En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Sospechoso de crimen de periodista María Victoria Correa en Envigado es su familiar: fue detenido

Sospechoso de crimen de periodista María Victoria Correa en Envigado es su familiar: fue detenido

Miguel Ángel Salazar Arenas, de 17 años, fue aprehendido en su vivienda en Rionegro, Antioquia. Estaría involucrado en el asesinato de la periodista y su hermana el pasado 28 de marzo.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 23 de oct, 2025
María Victoria Correa
María Victoria Correa, periodista asesinada.
Noticias Caracol

