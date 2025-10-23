En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Corte Suprema autoriza extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias Araña

Corte Suprema autoriza extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias Araña

La captura del delincuente se hizo en el ejercicio de sus funciones como integrante del equipo negociador de paz. Falta el aval del presidente Petro.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de oct, 2025
Corte Suprema ratifica extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias Araña
Geovany Andrés Rojas, alias Araña -
