Video | Hinchas colombianos agarraron de "parche" al 'brujo' de Ghana y terminaron celebrando con él

La victoria 1-0 de la Selección Colombia sobre Ghana en el Mundial de 2026 dejó imágenes de celebración dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió al finalizar el partido, cuando un grupo de aficionados colombianos convirtió en protagonista a Nana Kwaku Bonsam, el conocido "brujo" de Ghana, en una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

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El particular encuentro entre los seguidores de la 'Tricolor' y el chamán africano terminó entre risas, fotografías, bailes y cánticos, dejando atrás el ambiente de tensión que había rodeado al personaje durante los días previos al compromiso.

El 'brujo' de Ghana terminó celebrando con los colombianos

Luego del triunfo colombiano, varios hinchas se acercaron a Nana Kwaku Bonsam, quien desde el inicio del Mundial había llamado la atención por la forma en que apoyaba a la selección de Ghana y por sus supuestos rituales para favorecer a su equipo.



El chamán fue recibido por los aficionados colombianos, quienes compartieron con él, se tomaron fotografías e incluso lo subieron sobre sus hombros mientras entonaban una de las arengas que más se repitió en los videos difundidos en redes sociales.



"Se quemó, el brujo se quemó", coreaban los hinchas mientras cargaban al personaje entre sonrisas y aplausos.

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Las imágenes del momento comenzaron a circular poco después del partido y despertaron cientos de reacciones entre los usuarios. En uno de los videos publicados por un aficionado aparece la descripción:

Los hinchas colombianos encontraron al brujo de ghana y lo distrajeron para que no pudiera macumbear a la seleccion



El verdadero trabajo en equipo jsjs pic.twitter.com/qA97SWIb9K — ElBuni (@therealbuni) July 4, 2026

"Los colombianos somos lo máximo, en un solo segundo nacionalizamos al brujo".

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Otros clips muestran cómo los hinchas incluso pusieron a bailar al chamán ghanés durante la celebración, una escena que ha generado risas entre los usuarios que, incluso ya han hecho memes al respecto. "Los colombianos que fueron a Kansas tenían una sola tarea y la cumplieron como se debía, distrajeron al brujo de Ghana pa' que no trabajara".

Jajajajaa final feliz.

Se quemó el brujo se quemó🤣🤣🤣 https://t.co/LCcgvyxuEW pic.twitter.com/cZjJH5oKwv — DoñaPily (@dona_pily2) July 4, 2026

Un personaje que dio de qué hablar durante el Mundial

Nana Kwaku Bonsam, el hombre, cuyo nombre real es Stephen Osei Mensah, nació en la región de Ashanti, en Ghana, en 1973. De acuerdo con la información conocida sobre su historia, durante la adolescencia sufrió una explosión de gas que le ocasionó quemaduras en el rostro y otras partes del cuerpo.

Posteriormente dejó la religión cristiana para convertirse en sacerdote tradicional y adoptó el nombre por el que hoy es reconocido internacionalmente.

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Según recogen medios internacionales, "Nana" significa "respeto", mientras que "Bonsam" tiene un significado asociado a creencias espirituales de la tradición local, aclarando que no posee el mismo sentido que esa palabra tendría en Occidente.

Sus apariciones en el fútbol lo hicieron famoso

El chamán ha ganado notoriedad por aparecer en distintos eventos deportivos realizando rituales y utilizando prendas, collares y accesorios relacionados con su cultura.

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Uno de los episodios más recordados ocurrió durante el Mundial de Brasil 2014, cuando aseguró haber provocado una "lesión espiritual" al futbolista Cristiano Ronaldo. Aunque el jugador portugués presentó problemas físicos en aquella época, nunca existió evidencia de que esos hechos estuvieran relacionados con las afirmaciones de Bonsam.

Durante el Mundial de 2026 volvió a captar la atención al asistir a los partidos de Ghana luciendo sus característicos atuendos y realizando actos simbólicos, como lanzar polvo blanco en los escenarios deportivos.

Antes del partido frente a Colombia, su presencia generó conversación entre los aficionados de la 'Tricolor'. Incluso, un grupo de hinchas decidió reunirse en Monserrate, en Bogotá, con el propósito de "contrarrestar" cualquier ritual que, según creían, pudiera realizar el chamán contra el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Ahora, la Selección Colombia se prepara para vivir una nueva jornada de competencia en los octavos de finales donde se enfrentará a Suiza. La fecha está programada para el próximo 7 de julio a las 3 de la tarde.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co