En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTOS EN VENEZUELA
SELECCIÓN COLOMBIA
DIÁLOGO PETRO-TRUMP
EMPALME GOBIERNO PETRO Y DE LA ESPRIELLA
MUNDIAL 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Los memes que dejó el partido Colombia vs. Ghana en dieciseisavos del Mundial 2026

Los memes que dejó el partido Colombia vs. Ghana en dieciseisavos del Mundial 2026

Los equipos disputaron el paso a octavos de final en el estadio de Kansas City. Como es costumbre, los chistes y memes no faltaron. Colombia ganó 1-0.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
Comparta en:
Memes Colombia Ghana

Las selecciones de Colombia y Ghana se encontraron para un nuevo compromiso en los dieciseisavos del Mundial de Fútbol 2026. La competición tuvo lugar en Kansas, Estados Unidos. Incluso desde antes del partido, la fanaticada en Colombia empezó a tomar esta fase por la que atraviesa el equipo Tricolor y hasta con misticismo.
Y es que un grupo de hinchas hicieron una convocatoria para subir hasta la Basílica del Señor Caído del cerro de Monserrate en Bogotá a manera peregrinación, para PEDIR que le fuera bien a los futbolistas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Colombia abrió el marcador del compromiso con un tanto de Jhon Arias al minuto 14, después de que el partido iniciara con los ánimos hacia arriba. Con 1-0 finalizó el primer tiempo. La segunda parte del juego tuvo un gol anulado de Luis Díaz por un fuera de lugar, pero que hizo gritar de emoción a la marea amarilla que acompaña a los cafeteros en el estadio. (Vea el gol aquí: Vea el gol de Jhon Arias que abrió el marcador de Colombia vs, Ghana, en el Mundial 2026)

Últimas Noticias

Vozinha y Messi
#LOMÁSTRINADO

Vozinha vuelve a ser fenómeno en redes sociales tras partido Cabo Verde vs. Argentina

Hinchas de la selección Colombia en Monserrate
#LOMÁSTRINADO

Hinchas de la Selección Colombia se reúnen en Monserrate como cábala previa al partido contra Ghana

El compromiso contra el país africano finalizó a las 10:30 p. m. Con esto, la Selección Colombia clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo y se atreve a soñar a llegar más lejos con esta nueva generación futbolistas. El siguiente partido será contra Suiza. Los europeos vienen de un juego contra Argelia. El próximo compromiso será este martes 7 de julio, en Vancouver, Canadá,

Publicidad

Por supuesto, el gol anulado recordó a la hinchada el dolor que no cura del gol anulado de Davinson Sánchez o el de Lucho Díaz durante este Mundial.

(Le puede interesar: El arquero le negó el gol a Gustavo Puerta; Vea la jugada en partido de Colombia vs. Ghana)

Publicidad

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Selección Colombia

Copa Mundial FIFA

Ghana

Publicidad

Publicidad

Publicidad