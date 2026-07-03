Los memes que dejó el partido Colombia vs. Ghana en dieciseisavos del Mundial 2026

Las selecciones de Colombia y Ghana se encontraron para un nuevo compromiso en los dieciseisavos del Mundial de Fútbol 2026. La competición tuvo lugar en Kansas, Estados Unidos. Incluso desde antes del partido, la fanaticada en Colombia empezó a tomar esta fase por la que atraviesa el equipo Tricolor y hasta con misticismo.

Y es que un grupo de hinchas hicieron una convocatoria para subir hasta la Basílica del Señor Caído del cerro de Monserrate en Bogotá a manera peregrinación, para PEDIR que le fuera bien a los futbolistas.

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Colombia abrió el marcador del compromiso con un tanto de Jhon Arias al minuto 14, después de que el partido iniciara con los ánimos hacia arriba. Con 1-0 finalizó el primer tiempo. La segunda parte del juego tuvo un gol anulado de Luis Díaz por un fuera de lugar, pero que hizo gritar de emoción a la marea amarilla que acompaña a los cafeteros en el estadio. (Vea el gol aquí: Vea el gol de Jhon Arias que abrió el marcador de Colombia vs, Ghana, en el Mundial 2026)

El compromiso contra el país africano finalizó a las 10:30 p. m. Con esto, la Selección Colombia clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo y se atreve a soñar a llegar más lejos con esta nueva generación futbolistas. El siguiente partido será contra Suiza. Los europeos vienen de un juego contra Argelia. El próximo compromiso será este martes 7 de julio, en Vancouver, Canadá,



todos llegando a ver el partido de Colombia después del Argentina - Cabo Verde pic.twitter.com/zFGtUnhM6T — D A L B (@zerep_dalb) July 4, 2026

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Por supuesto, el gol anulado recordó a la hinchada el dolor que no cura del gol anulado de Davinson Sánchez o el de Lucho Díaz durante este Mundial.

Genuinamente no aguanto otro gol anulado a Colombia, estoy así 😭 pic.twitter.com/Q4sm4bHcYN — Zorel (@zorellt) July 4, 2026

(Le puede interesar: El arquero le negó el gol a Gustavo Puerta; Vea la jugada en partido de Colombia vs. Ghana)

pausa de hidratación para colombia pic.twitter.com/uUZpElVld0 — D A L B (@zerep_dalb) July 4, 2026

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A Colombia lo está matando que los vecinos griten las jugadas media hora antes que yo. — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) July 4, 2026

yo desde mi casa dándole instrucciones a la selección Colombia y gritandoles que le pasen la pelota a muñozpic.twitter.com/qNYLyBpCYm — may ੭ৎ VERA A BTS (@thvmyoui) July 4, 2026