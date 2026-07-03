Vozinha vuelve a ser fenómeno en redes sociales tras partido Cabo Verde vs. Argentina

El partido Argentina vs. Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue toda una demostración de talento suramericano y africano en la cancha. A lo largo de más de 120 minutos de juego, ambas selecciones dieron todo para pasar a octavos, alargando el encuentro 30 minutos más al terminar los primeros noventa con un empate de 2 a 2 goles.

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Al igual que el pasado 15 de junio, cuando la selección de Cabo Verde debutó ante España en el Mundial, el arquero de la selección africana se robó el show. Vozinha frenó y se la puso difícil a los argentinos a la hora de anotar goles a lo largo del partido, atajando pelotas lanzadas por Messi que iban directo al arco y logrando que los caboverdianos no perdieran nunca la esperanza de poder pasar a octavos.

Aunque al final del encuentro Argentina resultó ganador con 3 a 2 goles, la selección de Cabo Verde salió del estadio en medio de una ovación por su desempeño en la Copa Mundo, especialmente Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, el protector del arco de los africanos.



Vozinha creció en seguidores tras partido con Argentina

El primer partido de Vozinha en un Mundial causó tanto furor que el futbolista que tenía 50 mil seguidores en Instagram antes del juego salió del mismo con cerca de 10 millones y todo por las atajadas que le impidieron al equipo español anotar un punto en su contra. Para el encuentro con Argentina, el arquero llegó con 17,7 millones de seguidores y siendo todo un fenómeno mediático de este encuentro deportivo.



A pesar de que Argentina logró anotarle 3 goles a lo largo del juego, fueron llamativas y arriesgadas las atajadas con las que el deportista de 40 años le complicaba el sueño de pasar a octavos a los albicelestes y le daba nuevas oportunidades a su equipo de seguir avanzando en el juego. Tras el encuentro, a pesar de ser eliminado del Mundial, el conteo de seguidores de Vozinha ya va en 19 millones, lo que quiere decir que sumó más de un millón de seguidores.



Lo que demuestra este fenómeno digital es que, a pesar de no avanzar en el evento deportivo más importante del año, los internautas del mundo reconocen en el arquero su experticia y talento, apoyándolo de esta manera. La primera vez que el caboverdiano se dio cuenta de lo que estaba pasando en sus redes sociales, luego del partido con España, lloró de la emoción.

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Previo a su encuentro contra Argentina, el arquero había expresado su admiración por Lionel Messi y, de la misma forma, su deseo de enfrentarse a él en la cancha, ya que es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. "Jugar contra Argentina será muy bueno porque Messi para mí es el mejor de todos los tiempos. A mí sinceramente me encantaría jugar contra Lionel Messi", señaló el arquero que, en medio del juego, logró atrapar varias pelotas lanzadas por el argentino.



El paso de Argentina

Argentina "compite y va a competir hasta el final", celebró Lionel Messi este viernes, tras vencer en la prórroga a Cabo Verde 3-2 , avanzar y citarse con Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo. El vigente campeón del mundo trabajó más de lo esperado para vencer a un orgulloso equipo de Cabo Verde que vendió cara la derrota.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol (...) pero es mata-mata, nadie te regala nada", dijo Messi a periodistas. "Esta selección compite y va a competir hasta el final", advirtió el capitán del campeón en Catar 2022. El argentino resaltó que no supieron presionar bien a Cabo Verde. "Nos quedaban lejos las líneas (...) quedamos un poco descoordinados, y por eso nos hacían correr porque no podíamos presionarlo bien".

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*Con información de AFP

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co