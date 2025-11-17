En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
#LOMÁSTRINADO  / Suraj Chavan, el 'Justin Bieber de la India' por el que las mujeres hacen fila para tomarse fotos

Suraj Chavan, el 'Justin Bieber de la India' por el que las mujeres hacen fila para tomarse fotos

El joven hindú es considerado por muchos el ‘hombre más lindo de la India’, aunque para muchos el apodo es usado de forma sarcástica en redes sociales.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de nov, 2025
Suraj Chavan, el 'Justin Bieber de la India' por el que las mujeres hacen filas para tomarse fotos
El más 'lindo de la India' -
Instagram: @official_suraj_chavan1151

