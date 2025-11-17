Suraj Chavan, el 'Justin Bieber de la India' por el que las mujeres hacen fila para tomarse fotos

La belleza es uno de los aspectos más comentados por la sociedad. Durante décadas, los medios y el público han buscado al 'hombre más hermoso del mundo' y la India no ha sido la excepción. Por eso recientemente un joven se ha viralizado en redes sociales por su apariencia física, se trata de Suraj Chavan, quien recientemente ha sido apodado por los internautas como “el hombre más guapo de India”.



Suraj Chavan es un creador de contenido y actor que ha ganado popularidad gracias a sus videos en marathi, una de las lenguas más habladas del país. De acuerdo con los medios, el joven nació en la aldea de Modhave, en Baramati, y su infancia estuvo marcada por dificultades, pues quedó huérfano a muy temprana edad y se hizo cargo de sus cinco hermanas. A pesar de las adversidades, encontró en las redes sociales un espacio para expresarse y compartir humor, convirtiéndose poco a poco en una figura admirada por miles de personas.

Su contenido se caracteriza por apodos que se han vuelto virales, como Goligath y Bukkit Tengul, que han ayudado a que su nombre se difunda rápidamente entre los internautas de plataformas como Tik Tok y Instagram. Gracias a su carisma, su estilo único y su sonrisa, Suraj ha sido comparado en ocasiones con celebridades internacionales y apodado el “Brad Pitt de la India” o, incluso, el “Justin Bieber indio” por la forma en que su popularidad crece entre jóvenes y adultos.

Además de su faceta como creador de contenido, Suraj ha incursionado en el mundo de la actuación y ha participado en varias películas en marathi. Su gran salto a la fama llegó con su participación y victoria en la quinta temporada del reality show Bigg Boss, mismo formato que se ha hecho famoso en casi todos los continentes del mundo, lo que consolidó su presencia en el mundo del entretenimiento local.



Por eso, cuando Suraj llega a algún lugar hoy en día, no es raro que decenas de personas, especialmente mujeres, esperen horas solo para tomarse una foto con él, un reflejo de la admiración que despierta. A pesar de todo este reconocimiento, es importante aclarar que no existe un título oficial que lo nombre como el hombre más guapo de India.



A pesar de que para muchos internautas su título de “el más lindo” se dice de manera sarcástica, para otros es totalmente real. Su fama y apodo surgen principalmente de la percepción en redes sociales, donde los usuarios lo han catalogado de esa manera. “Yo también creo que soy guapo, solo que estoy en el país equivocado”, expresó un hombre en redes sociales.

Top 10 de los hombres más guapos de India, según revistas y medios

Entonces, si bien Suraj ha conquistado a miles de personas en internet, ¿quién es realmente considerado el hombre más guapo de India? Según diversas publicaciones y listas de revistas de moda en India, la respuesta podría estar en figuras reconocidas del cine y el deporte.

Por ejemplo, Hrithik Roshan, conocido como el dios griego de Bollywood, es considerado uno de los hombres jóvenes más atractivos, no solo de India, sino del mundo, gracias a su talento actoral, físico impecable y carisma en pantalla.

Otros nombres que suelen aparecer en estas listas incluyen a Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Shahid Kapoor, Prabhas, Virat Kohli, Sidharth Malhotra, Aditya Roy Kapur, Mahesh Babu y Kartik Aaryan. Todos ellos han logrado combinar talento, éxito profesional y un atractivo físico que los ha hecho merecedores de diferentes reconocimientos.

