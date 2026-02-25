VIDEO | Pareja de 'therians' se comprometió en pleno concierto de banda argentina

Un concierto de la banda argentina 'Nuestro Romance' fue testigo de una escena poco común que se volvió tendencia en redes sociales. Se trata de dos jóvenes que, autoidentificados como 'therians', se comprometieron en pleno escenario frente a todo el público. El hecho ocurrió en medio de una presentación musical y fue compartido posteriormente por la misma banda en redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esto se da luego de que a principios de 2026 se comenzara a viralizar el término de 'therians', jóvenes que aseguran identificarse como animales e imitan comportamientos de los mismos en espacios públicos, participan de encuentros grupales y comparten contenidos donde explican que se sienten conectados, de manera profunda, con determinadas especies. Es viral, por ejemplo, algunas personas caminando en cuatro patas, usando máscaras de animales o jóvenes que aseguran identificarse con lobos, perros o zorros.



Pareja de 'therians' se comprometió en pleno concierto

El momento viral se dio mientras la agrupación interpretaba una balada romántica. En ese punto del espectáculo, dos hombres subieron al escenario caracterizados con máscaras de animales y accesorios como colas. Tomados de la mano, realizaron un gesto afectivo frente a los asistentes y, segundos después, el vocalista anunció que uno de ellos había aceptado la propuesta. "Dijo que sí", se escuchó decir a uno de los integrantes de la banda.

Aunque en la publicación difundida por la banda se habló del "primer casamiento therian en Argentina", en realidad no se trató de una ceremonia formal ni de un matrimonio reconocido por la ley, pues fue una propuesta de matrimonio. La propia agrupación acompañó el video con una frase sobre el amor: "En 'Nuestro Romance' el amor se autopercibe. Y si hay show, hay altar"



'Nuestro Romance' se ha hecho conocida por reinterpretar canciones populares de las décadas de 1990 y 2000 en formato de rock y balada. Sus presentaciones suelen incluir momentos de interacción con el público y puestas en escena llamativas, lo que forma parte de su propuesta artística.



¿Qué hay detrás del fenómeno viral de los 'therians'?

La psicóloga argentina Débora Pedace, directora del Centro Terapéutico Integral en ese país, explicó en Noticias Caracol que, desde la psicología, el primer paso es evitar juicios morales y analizar qué función cumple este comportamiento en la vida de cada persona. Explicó que la identidad, especialmente en la adolescencia, es un proceso en construcción. En esa etapa, los jóvenes exploran distintas formas de pertenencia, prueban estéticas, discursos y conductas que les permiten definirse frente a su entorno.



"Sentirse identificado con un animal no es una enfermedad en sí, pero cuando esta identificación reemplaza la identidad humana, ahí podemos hablar de un problema clínico". La línea se vuelve delicada cuando la identificación simbólica reemplaza la identidad humana y comienza a afectar el criterio de realidad. Es decir, cuando la persona deja de distinguir entre el símbolo y su vida cotidiana. "Es importante entender que el cerebro del adolescente no está desarrollado; por eso, si un adolescente mira algo en redes sociales y ve la felicidad que tienen, cree que él puede alcanzar esa felicidad también haciendo lo mismo".

Publicidad

En los últimos meses se han difundido relatos de jóvenes que no solo imitan movimientos o sonidos, también adoptan conductas que podrían comprometer su bienestar, como consumir alimento para mascotas o acudir a un veterinario en lugar de un médico. "Ahí ya no hablamos de una expresión simbólica, sino de una posible psicosis", explicó Pedace. La psicosis implica una pérdida de contacto con la realidad y puede presentarse dentro de distintos trastornos mentales. En esos escenarios, la intervención profesional es necesaria y urgente.

Frente a este escenario, el rol de la familia resulta clave. Pedace recomienda mantener una comunicación abierta y constante, sin burlas ni descalificaciones, pero también sin perder de vista los límites. "Acompañar desde el afecto no significa aceptar cualquier conducta que ponga en riesgo la salud", señaló. Por lo tanto, para entender cuándo una identificación simbólica se convierte en un riesgo, la psicóloga propone diferenciar entre expresión temporal y comportamiento patológico.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co