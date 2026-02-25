¿Cuál es la diferencia entre una relación abierta y la infidelidad? Un experto lo explica

Un reciente estudio reveló que el 48 % de los colombianos se siente interesado o ha experimentado relaciones no monogámicas, un dato que refleja cómo están cambiando las formas de entender el amor y la fidelidad. En medio de este panorama surge una pregunta frecuente en los vínculos ¿tener una relación abierta cuenta como infidelidad?



Durante décadas, la monogamia se consolidó como el modelo dominante en la sociedad, influenciada por normas culturales, religiosas y jurídicas. Sin embargo, los datos recientes muestran que ese esquema ya no es el único referente para muchas personas. Hoy existe mayor apertura a explorar dinámicas como las relaciones abiertas, el poliamor o la anarquía relacional, aunque todavía persisten confusiones importantes sobre sus límites y significados.

Una de las principales dudas es si una relación abierta equivale, en la práctica, a ser infiel. Para aclarar este punto, el psicólogo y sexólogo Laurent Marchal, docente de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, explicó que la diferencia fundamental no está en la cantidad de personas involucradas, sino en los acuerdos establecidos entre quienes conforman la relación.

Precisamente, uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el 59 % de los encuestados asocia erróneamente la no monogamia con la infidelidad. Esto ha llevado a que especialistas en psicología y sexología insistan en aclarar los límites éticos y emocionales entre ambos conceptos.



¿Cuál es la diferencia entre una relación abierta y la infidelidad?

Según el experto, “El marco que define la infidelidad no es la exclusividad en sí misma, sino la ruptura de acuerdos implícitos o explícitos dentro de la relación, generalmente acompañada de ocultamiento, engaño y falta de consentimiento”. De acuerdo con su explicación, cuando se rompen esos acuerdos se vulnera la confianza, y allí es donde aparece la infidelidad, independientemente del tipo de relación que se tenga.



Esto significa que, desde una perspectiva psicológica y ética, una relación abierta no se considera infidelidad si existe un acuerdo previo, además se debe dejar claro que se permite dentro de las relaciones, ya sea solo el involucramiento afectivo, sexual o ambas situaciones con otras personas. En otras palabras, lo que define la infidelidad no es la exclusividad, sino la ruptura de la confianza.



Además, el psicólogo subraya que las redes sociales y las aplicaciones de citas han contribuido principalmente a visibilizar estas formas de vínculo, más que a crearlas. “Las plataformas digitales han permitido que personas con experiencias relacionales similares se encuentren, se nombren y se reconozcan mutuamente. Esto ha reducido el aislamiento y el estigma alrededor de la no monogamia”, puntualiza.

Sin embargo, el experto enfatiza que la apertura relacional no es una fórmula universal ni una solución automática para los problemas de pareja. Por el contrario, puede exigir mayores niveles de responsabilidad emocional que la monogamia tradicional. “No es correcto asumir que la no monogamia refleja falta de interés o incapacidad de compromiso. En muchos casos, requiere incluso más negociación, autoconocimiento y comunicación emocional que los modelos monógamos”, afirma.

En ese sentido, aclara que no todas las relaciones abiertas funcionan igual. Algunas permiten únicamente encuentros sexuales con terceros, mientras que otras contemplan vínculos afectivos adicionales. Cada pareja define sus reglas, por lo que generalizar puede llevar a interpretaciones equivocadas y expectativas poco realistas.

El riesgo aparece cuando los acuerdos no son claros o cuando una de las partes acepta la apertura de la relación sin convicción real. En esos casos, pueden surgir sentimientos de celos, inseguridad o traición que se viven emocionalmente como una infidelidad, aunque en teoría exista un pacto previo. Por ello, Marchal recalca que el consentimiento debe ser libre, informado y continuamente revisado.

“En síntesis, la diferencia entre no monogamia e infidelidad no es moral, sino ética: se trata de acuerdos, consentimiento y honestidad relacional”, concluye el psicólogo, quien señala que estos temas se abordan de manera académica en programas de formación en sexualidad desde un enfoque biopsicosocial, centrado en el respeto por la diversidad de vínculos y el bienestar psicológico.

