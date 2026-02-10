Video muestra el tenso rescate de una perrita atrapada por una anaconda de seis metros

Un insólito video que se volvió viral en redes sociales dejó al descubierto el angustioso momento en el que una perrita fue atacada por una anaconda de aproximadamente seis metros de longitud en una zona urbana de Brasil. El hecho ocurrió el pasado jueves 5 de febrero en el barrio Bela Vista, en el municipio de Urânia, ubicado en la región noroeste del estado de São Paulo, y terminó con un exitoso operativo de rescate por parte del Cuerpo de Bomberos.



Las imágenes, difundidas principalmente en TikTok, muestran a la serpiente completamente enroscada alrededor del cuerpo de la perrita, mientras el animal ladraba de forma insistente, aparentemente en un intento desesperado por pedir ayuda.

De acuerdo con la información reportada por medios locales, fue el dueño de la mascota quien alertó a los bomberos tras presenciar cómo la anaconda atrapó a su perrita. El reptil había sido localizado en un arroyo cercano a las viviendas, un entorno que, según expertos, suele servir como refugio natural para este tipo de serpientes.

La perrita, una mestiza de siete años llamada Rábica, se encontraba atrapada por la panza y una de sus patas, lo que le dificultaba la respiración. En el video se observa su evidente estado de angustia mientras varias personas intentaban ayudarla. Antes de la llegada de los equipos especializados, algunos vecinos intentaron ahuyentar a la serpiente utilizando ramas y piedras, aunque la fuerza de la anaconda impedía que soltara a la mascota.



El Cuerpo de Bomberos de Jales recibió el reporte alrededor de las 5:00 de la tarde y se desplazó hasta el lugar para atender la emergencia. Al llegar, los rescatistas encontraron a la anaconda refugiada en una zanja o cráter cercano a la zona residencial, aún aferrada al cuerpo de la perrita.



Utilizando equipos especializados y técnicas adecuadas para la contención de reptiles de gran tamaño, los bomberos lograron separar a la serpiente de la perrita sin causarle daño al animal silvestre ni poner en riesgo la integridad de las personas presentes.

Moradores salvam cachorra de ataque de Sucuri de seis metros na região de Rio Preto pic.twitter.com/LQoYDbouoS — O Corvo (@0C0RV0) February 7, 2026

Tras ser liberada, Rábica fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria para una evaluación médica. A pesar del intenso estrés y del peligro al que fue expuesta, el veterinario confirmó que la perrita se encontraba en buen estado de salud y que no presentaba fracturas ni heridas de gravedad. Actualmente permanece bajo observación y fuera de peligro.

En cuanto a la anaconda, las autoridades informaron que fue capturada de manera segura y posteriormente trasladada a un área natural preservada. El viernes 6 de febrero, el reptil fue liberado en una zona boscosa cercana al río São José do Dourados, en el municipio de Pontalinda, lejos de áreas habitadas.

Expertos han señalado que las anacondas son las serpientes más grandes de Brasil y que utilizan el estrangulamiento como método para capturar a sus presas, lo que dificulta cualquier intento de escape. Asimismo, explicaron que la presencia de estos animales en zonas urbanas suele estar relacionada con la cercanía a cuerpos de agua y corredores naturales que facilitan su desplazamiento.

Pese al susto generado, las autoridades ambientales recordaron que estos reptiles cumplen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, ya que ayudan a controlar poblaciones de roedores y otros animales. Por esta razón, se optó por reubicar al ejemplar en su hábitat natural, garantizando tanto la seguridad de la comunidad como la conservación de la especie.

El video del rescate continúa circulando en redes sociales, donde ha generado miles de reacciones y comentarios, convirtiéndose en un ejemplo de la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia y del trabajo conjunto entre ciudadanos y autoridades ante una situación de alto riesgo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co