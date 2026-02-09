Potro, del Desafío Siglo XXI, reveló que Andrea Serna lo hizo llorar detrás de cámaras

Potro es uno de los más recientes eliminados del Desafío Siglo XXI. Alan Enrique Ayala Baleta conquistó el corazón de miles de colombianos en su paso por la competencia, convirtiéndose en uno de los desafiantes favoritos de los televidentes. Su humildad e historia de vida se convirtió en fuente de su favoritismo y su energía lo llevó a ser uno de los ocho semifinalistas en la primera etapa.

Tras su eliminación, el boxeador barranquillero pasó por los micrófonos de Lo Más Viral, donde reveló uno de los momentos más especiales que le dejó su paso por el Desafío Siglo XXI. Curiosamente, este momento ocurrió tras su salida de la competencia, cuando las cámaras se apagaron y pudo hablar con Andrea Serna sin ser un participante.



¿Qué le dijo Andrea Serna a Potro?

La eliminación de Potro causó varias lágrimas en los hogares colombianos, donde muchos televidentes esperaban que el barranquillero se convirtiera en el nuevo ganador del programa. Alguien que vivió esa tristeza en persona fue Andrea Serna, quien aprovechó la salida del exdesafiante para expresarle su cariño y admiración.

Alan contó en el podcast que la presentadora del formato más visto por los colombianos lo conmovió hasta las lágrimas cuando le habló tras su eliminación, cuando la barrera entre participante y anfitriona desapareció. "Andrea es un ser humano increíble. Cuando se apagaron las cámaras esa mujer se me acercó y me hizo llorar de nuevo con todo lo que me dijo. Me dijo que yo era un súper humano, que ella me admiraba, de las cosas que me dijo y de las que estoy más orgulloso es que ella se sabe el nombre de mi hija y me dijo que no se le iba a olvidar por nada del mundo, que se sentía identificada conmigo como papá, que le gustó mi etapa como capitán".



El exdesafiante, que salió del juego con más de 60 millones de pesos, agregó que Andrea Serna lo ayudó a sentirse mejor en un momento tan triste como lo fue su eliminación. "Me dijo tantos cosas que yo quedé tranquilo y contento, porque ella es una mujer super exitosa que está en un nivel super alto y que ella piense esas cosas de mi me hace sentir orgulloso".



La misma Andrea Serna reconoció en sus redes sociales que para ella fue difícil ver la salida de Potro, participante al que le había tomado cariño a lo largo del juego. "Me preguntan mucho si me encariño con los desafiantes, la respuesta es: claro que sí. Pero cómo no, vivo tan de cerca su proceso, dolores, cambios, satisfacciones, todo, así que sí, les tengo cariño y respeto. Enfrentar un Desafío es muy rudo", escribió la presentadora.

Serna hizo en ese momento una mención especial a Potro. “Potro, juro jamás olvidar a tu amada Emily, espero te vaya increíblemente bien después de esta experiencia”.

Por su parte, Potro señaló que a lo largo del juego nunca supo cómo estaba siendo percibido por los televidentes, pero tras salir de la ciudad de las Cajas se ha sorprendido gratamente. "Cuando salí me di cuenta que mucha gente me apoyó, mucha gente me dejó sus mensajes bonitos, la verdad estoy muy agradecido con todo eso. Viví una primera etapa súper dura, una segunda etapa con altos y bajos, me faltó un poquito nada más para llegar a la final. Todos queremos ganar, pero yo me siento ganador con todo el amor que he recibido".



¿Qué pasó con Katiuska?

Por otro lado, Potro también habló de su relación con Katiuska, la participante expulsada del Desafío Siglo XXI con quien compartió mucho tiempo en Omega y quien, según algunos televidentes, lo habría traicionado al cambiarlo de equipo. El exdesafiante aseguró que, en ese momento, él no sintió que su compañera lo hubiera traicionado.

"Desde mi punto de vista, decidí no llevarme emociones negativas ni pensamientos negativos, simplemente hizo algo y sus razones tuvo para haberlo hecho, pensaba que era la mejor decisión para ella. Yo lo veo de esa manera, lo hizo por algún motivo. No me quiso hacer daño a mi, lo hizo por ella". Reveló también que después de su salida han hablado y no tienen ningún problema.

