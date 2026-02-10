Nueva EPS dice que Colsubsidio retoma entrega de medicamentos en estos departamentos

Nueva EPS informó que desde este martes 10 de febrero, Colsubsidio volverá a entregar medicamentos a sus afiliados en 40 puntos de Bogotá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca.

De acuerdo con la entidad, el acuerdo con las farmacias se logró gracias al “acompañamiento permanente del Gobierno Nacional, encabezado por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como con la participación activa de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidades que han liderado y respaldado las mesas de trabajo orientadas a asegurar la prestación del servicio farmacéutico”.

Colsubsidio, que con anterioridad había manifestado su preocupación por los retrasos en los pagos de la entidad y había planteado finalizar el convenio, dejó de brindar atención a los usuarios de la Nueva EPS desde el 1 de enero de 2026.



Según el comunicado oficial, el pilar fundamental que permitió este acuerdo fue el compromiso de pagos asumido por la Nueva EPS, lo que facilitó el retorno de Colsubsidio como proveedor en puntos clave.



“Nueva EPS destaca que estos acuerdos representan un paso clave para superar las dificultades presentadas en semanas anteriores y reiteran el compromiso de la entidad por seguir trabajando de manera articulada con los actores del sistema de salud, priorizando el bienestar de los afiliados y la entrega oportuna de los medicamentos”, recalca en su comunicado. (Lea también: Contraloría alerta que deuda de EPS con hospitales públicos llegó a $16,28 billones: ¿a qué se debe?)



Cobertura geográfica y puntos de atención

La reactivación no es generalizada, sino que se ha estructurado de manera estratégica en 40 puntos de atención específicos. La Nueva EPS ha sido enfática en señalar que, por el momento, el servicio se retomará exclusivamente en estos lugares confirmados para garantizar una ampliación de la cobertura de forma controlada y eficiente.

Para los usuarios en estas regiones, la entidad recalca que a los pacientes que antes de acercarse al punto de dispensación verifique que la fórmula médica se encuentre vigente, es decir, que no superen los 30 días de haber sido emitidas y para los casos de medicamentos de control especial 15 días calendario.

Los horarios de atención varían según el municipio, operando generalmente de lunes a sábado.

Para saber en cuál de estos puntos de Colsubsidio en Bogotá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca puede reclamar medicamento, la EPS habilitó este link para verificar el municipio, la IPS, el gestor farmacéutico que entrega los tratamientos, la dirección y el horario en que está abierto para el público.

Allí también se visualiza las otras farmacéuticas con convenio para distribuir medicamentos.

Asimismo, la Nueva EPS pide a la ciudadanía acudir de forma escalonada y organizada a los puntos de entrega para evitar aglomeraciones innecesarias que puedan retrasar el proceso de entrega y garantizar que el flujo de usuarios sea manejable para el personal de las farmacias.

Finalmente, “la entidad invita a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se continuará comunicando de manera transparente el avance en la normalización del servicio”.

