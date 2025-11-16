Video| 'Perro volador' salta desde un tercer piso para jugar con sus amigos y sale ileso

Los perros son considerados los amigos más fieles del mundo, no solo por su compañía, sino por esa capacidad única de empatizar y conectarse tanto con humanos como con otros caninos. Algunos son tranquilos, otros un poco más traviesos y luego está el protagonista de esta historia, un perrito en Asia que se volvió viral en redes sociales, tras lanzarse desde un tercer piso para intentar reunirse con sus amigos.



El sorprendente hecho ocurrió el 8 de septiembre de 2025, en Jiangsu, China, cuando un video captado por vecinos del sector registró el momento exacto en el que un perro de pelaje oscuro quiso sumarse al juego de otros caninos que ladraban en la calle.

En un instante que dejó a todos sin aliento, el animal, que se encontraba en el marco de la ventana, sin pensarlo dos veces saltó al vacío. La escena generó gritos y sorpresa en la persona que captó la peligrosa maniobra.

Contra todo pronóstico, el intrépido perro aterrizó sano y salvo para continuar como si nada hubiera pasado y, moviendo la cola con entusiasmo, corrió hacia los otros perros que lo habían motivado a lanzarse.



Al consultar con la IA sobre la veracidad del video, esta indicó que la calidad de la imagen es baja, por lo que "sugiere que es auténtico y posiblemente tomado con una cámara de baja resolución o un teléfono móvil".



El clip dura apenas unos segundos, pero ha dejado asombrados a los usuarios de redes sociales, quienes apodaron al perrito como el verdadero 'perro volador'. Algunos comentaron con más humor: "Probablemente está saliendo con una chica, pero sus padres cerraron la puerta con llave".

Otras personas consideraron que "ni los gatos se atreverían a saltar desde un lugar tan alto". Un usuario manifestó: "Antes, mi gato estaba atrapado en el entresuelo, a unos dos pisos y medio, y ni siquiera se atrevía a saltar, maullando pidiendo ayuda".

¿Qué hacer si cree que un perro está en riesgo en Colombia?

En muchas ciudades colombianas, es común que las mascotas tengan acceso a balcones, terrazas o espacios abiertos que no siempre están diseñados pensando en su seguridad. Ante esta situación, los propietarios de residencias en conjuntos pueden instalar mallas de protección para evitar accidentes, especialmente que involucren a menores de edad y animales, y las administraciones no pueden negarse a estas medidas cuando cumplen ciertos criterios legales.

La Ley 675 de 2001 establece que no se pueden hacer modificaciones en zonas comunes sin la aprobación de la asamblea de propietarios; sin embargo, el Ministerio de Vivienda ha aclarado que existen excepciones. Las mallas de seguridad que sean removibles, livianas y que no alteren la fachada del edificio se consideran un uso legítimo del bien privado y no requieren autorización especial.

Si un ciudadano colombiano siente que un animal está en riesgo, estas son las rutas recomendadas por las autoridades:



Documentar la situación sin invadir la propiedad privada. Si es posible, comunique la situación de manera respetuosa. Muchos dueños desconocen el peligro real que corren sus mascotas en balcones sin malla o protección. Comunicarse con las autoridades locales: comuníquese con la línea 123 o con las secretarías de ambiente o protección animal, dependiendo en el lugar donde se encuentre. En el caso de Bogotá, esta es la línea de Maltrato Animal: +57(601) 439 98 01. Acudir a organizaciones de protección animal. Presentar denuncia formal por maltrato o negligencia (si hay peligro real) Aunque no siempre es recomendable, en algunos casos denunciar el caso en redes sociales puede ayudar a visibilizar la situación.

