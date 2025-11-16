En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Video| 'Perro volador' salta desde un tercer piso para jugar con sus amigos y sale ileso

Video| 'Perro volador' salta desde un tercer piso para jugar con sus amigos y sale ileso

El hecho llamó la atención de usuarios de redes sociales y genera un debate sobre la seguridad de las mascotas en balcones o terrazas.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
Video| "Perro volador" salta desde un tercer piso para jugar con sus amigos y sale ileso
Imagen de referencia -
Captura de pantalla - Getty Images

