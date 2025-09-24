Video| Shakira y Beéle encienden rumores de colaboración tras video viral

En cuestión de horas, las redes sociales en Colombia y el mundo se llenaron de comentarios luego de que Beéle compartiera un video en el que aparece bailando junto a Shakira. La breve grabación, publicada en Instagram, bastó para que miles de seguidores empezaran a especular sobre una posible colaboración entre la barranquillera y el joven cantante cartagenero.

Aunque ninguno de los dos artistas ha confirmado la noticia, los gestos espontáneos y la complicidad en el clip despertaron sospechas. El ambiente, que varios usuarios identificaron como un estudio o un set de grabación, alimentó aún más la expectativa. “Se viene temazo”, “historia pura para la música colombiana” y “ya quiero escuchar esa canción”, fueron algunos de los comentarios más repetidos en la publicación.

La aparición de Shakira junto a Beéle no pasó desapercibida. Para muchos, podría ser una jugada estratégica de la artista para reforzar su imagen en torno a la música, dejando en segundo plano la exposición de su vida privada. Y la idea no suena descabellada: en los últimos años, la cantante ha sorprendido con colaboraciones internacionales de alto impacto, como las realizadas con Bizarrap, Rauw Alejandro y Karol G.



Por su parte, Beéle representa la nueva generación del pop y afrobeat colombiano, un género en el que ha logrado posicionarse con frescura y alcance global. Una unión con Shakira podría marcar un punto de inflexión en su carrera y consolidarlo en la escena internacional.

El video llega, además, en medio de un momento delicado para el cartagenero, quien recientemente estuvo en el centro de la polémica por la filtración de unos videos personales con la creadora de contenido Isabella Ladera. Esa situación generó debates sobre la privacidad de los artistas y dejó en entredicho la manera en que se consumen y comparten este tipo de contenidos en redes.

Por ahora, ni confirmación ni desmentido. Lo único seguro es que el encuentro entre Beéle y Shakira ya está dando de qué hablar y mantiene expectantes a millones de seguidores que esperan saber si lo que se vio en Instagram es solo una coincidencia o la antesala de una colaboración histórica para la música hecha en Colombia.



Shakira anuncia nueva fechas para el cierre de su tour

El 2025 ha estado marcado por un solo nombre en la industria musical: Shakira. Su tour Las Mujeres Ya No Lloran no solo destacó por el nivel de producción que llevó a los escenarios de América Latina y Norteamérica, sino también por las discusiones alrededor de su logística, que en varias ciudades generó aplazamientos y cancelaciones. Aun así, la artista se mantuvo como una de las figuras más comentadas del año.

La cantante finalizó su paso por México ultimando detalles para sus shows en el Estadio GNP Seguros, donde alcanzará un récord histórico al convertirse en la artista con más conciertos en ese recinto en el marco de una misma gira. Tras presentarse en Veracruz, la barranquillera retomará su recorrido por Sudamérica, con paradas en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Precisamente en Buenos Aires, el furor por verla llevó a que se confirmara una tercera presentación en el Estadio Vélez Sarsfield. Los conciertos del 8 y 9 de diciembre agotaron entradas rápidamente, lo que obligó a abrir una nueva fecha para el 11 de diciembre, que se perfila como el gran cierre de la etapa latinoamericana de la gira.

Así queda el itinerario confirmado de Shakira en la región:



18 de septiembre – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

24 de septiembre – Estadio Luis “Pirata” Fuente, Veracruz

25 y 26 de octubre – Estadio Pascual Guerrero, Cali

1 de noviembre – Estadio Vive Claro, Bogotá

8, 9 y 11 de noviembre – Estadio Olímpico Atahualpa, Quito

15 de noviembre – Estadio Nacional, Lima

22 de noviembre – Estadio Nacional, Santiago

28 y 29 de noviembre – Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción

3 y 4 de diciembre – Estadio Centenario, Montevideo

8, 9 y 11 de diciembre – Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires



Shakira y Beele bailando juntos en el estudio.



Se viene Colaboración?🇨🇴 pic.twitter.com/naa1nCJYcZ — Migue 🦦🏟️ (@Miguel_G_1_1) September 24, 2025

