#LOMÁSTRINADO
Video| Shakira y Beéle encienden rumores de colaboración tras video viral

Video| Shakira y Beéle encienden rumores de colaboración tras video viral

Hasta el momento ninguno de los dos artistas han confirmado la noticia; sin embargo, la publicación en la que se les ve juntos fue compartida en Instagram.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 24 de sept, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Shakira y Beéle
Los artistas colombianos fuero vistos juntos.
Tomado de redes.

