Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de contenido privado: "Es un delito"

Isabella Ladera dio un nuevo paso legal en el caso por la filtración de un video íntimo en el que aparece ella y su expareja Beéle. A través de sus abogados, y en sus redes sociales, la modelo venezolana anunció una demanda contra el cantante colombiano.



¿Por qué demanda Isabella Ladera a Beéle?

"Isabella Ladera inicia demanda legal para defender su privacidad", se lee en el comunicado de los representantes legales de la modelo, The Hachar Law Group. La demanda es presentada contra Brandon de Jesús López Orozco, más conocido como Beéle a nivel internacional, quien, según indica la modelo y sus abogados, habría participado en la difusión del video mencionado.

"Ha presentado una demanda civil en el Condado de Miami-Dade en representación de la modelo internacional y empresaria Isabella Ladera, contra el artista Beéle y otras personas no identificadas. La demanda busca responsabilizar a todos los involucrados por la difusión no autorizada de videos y contenido privado relacionados con la Sra. Ladera", indicaron.

Agregaron en el comunicado que, en palabras de Isabella Ladera: “Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otra persona para ganar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito. Lo digo con la dignidad que nos caracteriza”.



Pierre Hachar, Jr., Esq., uno de los abogados principales de Ladera, enfatizó que esta demanda irá al fondo de la cuestión de proteger la privacidad de las personas frente a conductas que violan su intimidad, sin importar si los responsables son figuras públicas o privadas: “La privacidad es un derecho reputacional. Tenemos las intenciones de implementar todas las acciones legales disponibles bajo la ley de la Florida, incluyendo las reclamaciones por invasión de la privacidad, coerciones y responsabilidades civiles”.

Mientras se presenta esta demanda, las investigaciones por la filtración del video de la expareja continuarán a lo largo del litigio para garantizar que los responsables de la difusión ilegal de contenido íntimo sean identificados y llevados ante la justicia.

“Que quede absolutamente claro”, finalizó Hachar, “que cualquier acto de esta naturaleza, pasado, presente o futuro, ya sea con la Sra. Ladera o con demandas de otros, será enfrentado con la misma firmeza y será procesado con el peso de la ley".



Beéle también emprendió acciones legales

Cabe destacar que, en medio de la polémica por el material filtrado, Beéle también emprendió acciones legales. Brandon de Jesús, a través de su abogado Víctor Mosquera Marin, rechazó la filtración de un video íntimo del artista con su expareja y, de la misma forma, haber sido responsable de este hecho que los tiene a los dos en el centro de la polémica.

"Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas. Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza", se lee en el comunicado.

Señalaron que, además, la filtración del video afecta a las dos partes involucradas, considerando también a Beéle afectado por la situación. "Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos", recalcaron.

