Video | Vendedor informal regaló tintos y aromáticas a voluntarios de El Campín por el terremoto

La solidaridad de los colombianos tras el devastador terremoto no solo se ha manifestado mediante las donaciones de dinero, sangre o alimentos. En medio de las jornadas de ayuda también han surgido gestos desinteresados de personas que, desde sus propias posibilidades, han decidido aportar a quienes trabajan como voluntarios en las zonas de apoyo.

Uno de esos momentos fue registrado por la usuaria de TikTok Dimelu, quien compartió el gesto de un vendedor ambulante que llegó muy temprano al punto de voluntariado en el Campín para entregar tintos y aromáticas de manera gratuita a las personas que se encontraban allí.

De acuerdo con el relato publicado en el video, el hombre llegó aproximadamente a las 6:00 a.m. y comenzó a ofrecer las bebidas calientes a quienes estaban haciendo fila para participar como voluntarios.



“Este señor, muy 6:00 a. m., empezó a darnos aromática o tinto (gratis) a quienes estábamos haciendo fila para el voluntariado”, relató la usuaria. El vendedor, identificado posteriormente como William, explicó que su aporte consistía precisamente en ofrecer aquello que podía dar desde su trabajo.



“Este es mi aporte, soy voluntario así, desde lo que puedo dar”, fue la frase que, según la publicación, les manifestó a quienes recibieron las bebidas.

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El gesto llamó la atención de quienes estaban presentes y posteriormente de los usuarios de redes sociales. En las imágenes compartidas se observa al hombre entregando las bebidas de manera amable, mientras las personas que acudieron al lugar recibían este apoyo.

Según el relato de la autora del video, algunas personas intentaron pagarle por las bebidas y por el esfuerzo realizado, pero él se negó al considerar que esa era su manera de contribuir ante la emergencia.

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La publicación se convirtió además en un espacio para que los usuarios expresaran su admiración por el vendedor. El video acumula más de 35.000 likes y 137.000 visualizaciones, varias personas preguntaron por la identidad del hombre y manifestaron su intención de ayudarlo.

Ante esa reacción, la autora del video compartió posteriormente una actualización en la que contó que logró hablar con él y conocer más detalles sobre su decisión.

En la actualización, la creadora explicó que el señor William le manifestó que había realizado el gesto “desde el corazón” y que, gracias a Dios, su trabajo le va bien. También señaló que recibir algo a cambio de lo que había hecho sería de “gula”.

Sin embargo, ante las personas que todavía quisieran tener un gesto con él, William habría tomado una decisión: cualquier aporte que reciba será destinado a las personas afectadas por el terremoto en el Chocó. La autora del video explicó que, si alguien desea contribuir, puede comunicarse con ella para recibir el número habilitado para Nequi del señor William.

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El propio vendedor resumió su manera de entender la solidaridad con una frase: “Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda”.

El caso también generó comentarios de personas que aseguraron reconocerlo y haber trabajado con él. Quienes lo conocen lo describieron como una persona trabajadora y destacaron la decisión de utilizar su labor para aportar a quienes necesitan ayuda.

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Entre los mensajes publicados en redes sociales sobresalió una reflexión: “No dio de lo que sobró, ha dado desde lo único y más valioso que tiene”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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