Vozinha revela qué le dijo Messi después del partido Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial

El partido de Argentina vs. Cabo Verde del Mundial 2026 trajo muchas emociones a la afición. Y es que la isla africana se le midió al equipo albiceleste de igual a igual en su primer mundial. Definitivamente, uno de los jugadores revelación que quedará en la memoria de muchos es Vozinha, el guardametas caboverdiano, que le atajó varios remates a los actuales campeones del mundo. Vozinha se va del Mundial, pero con un sueño cumplido: jugar contra Lionel Messi.



Josimar José Évora Diaz, más conocido como Vozinha, le había dicho a TNT Sport Brasil que admiraba al 10 argentino y que soñaba con conocerlo. “Si nos enfrentáramos a Argentina, sería muy bueno. Messi, para mí, es el mejor de todos los tiempos. Honestamente, me gustaría mucho jugar contra Lionel Messi y, quién sabe, cambiarle la camiseta”, le dijo a su entrevistador. Su interlocutor incluso le pintó un escenario hipotético en el que le atajara un gol por penalti a Messi. “Sería mucho, sería un sueño”, confesó entre risas.

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El sueño empezó a rodar a las 5:00 de la tarde de este viernes 3 de julio cuando inició el compromiso. En contra de todo pronóstico, Cabo Verde le plantó la cara al equipo que se llevó la Copa del Mundo en Qatar 2022. Cada gol y cada atajada le robó gritos a ambas hinchadas tanto en el estadio, como en cada lugar donde se televisó el partido. La destreza y talento fue tal, que el juego tuvo que extenderse a tiempo extra. Cabo Verde luchó hasta el final para volver a empatar, pero el balón no entró al arco por más intentos que tuvo.

¿Qué le dijo Messi a Vozinha?

El final del partido dejó lágrimas, pero una imagen muy esperada: Messi saludando a Vozinha. Para muchos quedó la pregunta de qué se podrían haber dicho en ese momento. Pero la duda fue resuelta por el propio Vozinha. La conversación fue revelado por el periodista deportivo, Fabrizio Rom, que citó al portero caboverdiano de 40 años en una publicación.

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“Fui hacia Messi después del juego. Él me abrazó y dijo: ‘eres grande, tu gente debería estar orgullosa de ti’. Eso fue increíble para mí”, confesó el guardametas. “Escuchar palabras así de alguien como Leo Messi significa mucho para mi. Le agradecí y le dije: ‘gracias Leo, eres el mejor’”.



Eso sí, Vozinha no se quedó con las ganas de preguntarle a Messi si podían intercambiar camisetas. “Leo dijo que me la daría en el túnel después de las entrevistas (...) momentos así se mantienen tallados en tu corazón para siempre”, dijo el portero.

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Durante las entrevistas y con el trofeo de MVP en mano, Messi confesó que en el equipo eran conscientes de las capacidades de su rival. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro”, admitió uno de las cracks del fútbol más admirados del deporte, consciente que Cabo Verde no se dejó vencer de España ni de Uruguay.

María Paula Rodríguez Rozo

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