Wilder Medina, ídolo de Santa Fe suspendido del fútbol profesional colombiano antes de ser campeón

Este 19 de junio, mientras Santa Fe y Millonarios se enfrentan en el clásico capitalino más importante de los últimos siete años, los hinchas cardenales recuerdan con orgullo a uno de sus ídolos: el hombre que, tras un año de suspensión por dopaje, volvió para ser campeón y dejar huella en la historia del club. Wilder Medina, un delantero que tocó fondo, pero que también supo levantarse.

Una carrera marcada por el talento y los excesos

Wilder Medina se ganó el respeto del fútbol colombiano con goles, entrega y carácter. Su paso por Deportes Tolima fue muy sobresaliente: marcó goles decisivos y se convirtió en figura. Sin embargo, su ascenso se vio interrumpido por una dura sanción. La Dimayor lo suspendió por un año debido a reincidencia en el consumo de marihuana, una infracción a las normas antidopaje que lo alejó de las canchas y puso en pausa su carrera.

“El año de suspensión para mí fue tenaz, yo creo que fue un año que cualquier jugador después de eso no vuelve a hacer lo que yo hice”, confesó Medina en una entrevista con Gol Caracol.

Santa Fe: una segunda oportunidad para Wilder Medina

Tras cumplir su sanción, la vida le dio otra oportunidad a Wilder Medina. Independiente Santa Fe, uno de los clubes más tradicionales del país, le abrió las puertas. Fue una apuesta arriesgada, pero también un acto de fe y Medina supo aprovecharla.

Con el equipo cardenal, no solo volvió a jugar, sino que brilló. Fue campeón de la Superliga en 2013 y se convirtió en uno de los goleadores del equipo, lo hizo muy querido por la hinchada santafereña. También fue clave en la Copa Libertadores 2013, donde el equipo llegó hasta semifinales y a su vez se coronó campeón del Torneo Finalización de 2014.

“El año de suspensión para mí fue tenaz… después del año suspensión yo llego al Independiente Santa Fe y salgo campeón de la Superliga, el segundo mejor jugador de la Copa Libertadores”, recordó con orgullo.

Tras un año de sanción, Wilder Medina llegó a Santa Fe y fue campeón en 2013 Foto: Colprensa

El apoyo que cambió su vida

Pero el regreso de Medina no fue solo físico, también fue espiritual. En su testimonio, el delantero reconoce que hubo personas clave en su proceso de transformación. Una de ellas fue César Pastrana, expresidente de Santa Fe.

“Don César Pastrana, él siempre creyó en mí como persona, como jugador… me dijo ‘usted como jugador es el mejor, pero como persona yo sé que eres el doble de mejor’ y a él le debo mucho, mi cambio”, relató Medina. Fue Pastrana quien lo llevó a un retiro espiritual en Emaús, un momento que marcó un antes y un después en su vida.

“Sin Jesús en el corazón no se puede hacer nada… cualquier cosita, por felicidad, por tristeza, porque peleó con su pareja, porque pasó algo en el hogar, de una vez vuelve a lo mismo y es peor la recaída”, explicó sobre su fuerte lucha interna contra el consumo.

Omar Pérez, un líder que lo guio

Otra persona clave en su proceso de rehabilitación fue Omar Pérez, ídolo de Santa Fe y compañero de Medina. “Omar sí me insistía mucho de que de que no la fuera embarrar con estar fumando, me dijo ‘usted se toma las cervezas después los partidos, tómeselas, trate de no salir mucho. Yo creo que es un líder innato, ojalá algún día esté ahí en Santa Fe como directivo”, dijo Medina.

Pérez no solo fue un referente en la cancha, sino también fuera de ella, de acuerdo con su testimonio.

Hoy, Wilder Medina está retirado del fútbol profesional, pero su historia sigue inspirando. Se dedica a dar charlas motivacionales, compartiendo su experiencia con jóvenes para que no repitan sus errores. Su mensaje es claro: se puede caer, pero también se puede volver a levantarse.

En un mundo donde las segundas oportunidades no siempre llegan, Wilder Medina aprovechó la suya durante su paso por Santa Fe.

Wílder Medina fue sancionado por dopaje cuando estaba en el Tolima Foto: Colprensa

¿Wilder Medina quiso jugar en Millonarios?

En el programa Los Impresentables de LOS40 Colombia, Wilder Medina compartió una confesión que sorprendió a muchos hinchas. Reveló cuáles eran los equipos colombianos en los que siempre soñó jugar, principalmente motivado por sus familiares.

“Yo tenía dos equipos donde siempre quise jugar y eran por mis padres. Uno era Atlético Nacional, por mi mamá. Estuve cerca”, comentó el exdelantero.

Sin embargo, el segundo equipo que mencionó generó reacciones entre la hinchada cardenal. “Lo dije una vez y los hinchas de Santa Fe se pusieron muy bravos, pero en Millonarios, porque mi padre, era hincha de Millonarios. En algún momento me dijo que le hubiera gustado verme con esa camiseta”, relató Medina.

Agregó que su padre admiraba profundamente a figuras históricas del club embajador como Willington Ortiz, Carlos 'La Gambeta' Estrada y Arnoldo Iguarán, y soñaba con que él siguiera sus pasos.

Millonarios vs. Santa Fe: un clásico con historia

Este 19 de junio, Santa Fe y Millonarios se enfrentan en el clásico capitalino más importante de los últimos años. La fecha 6 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I definirá al equipo que disputará la gran final contra Independiente Medellín.

Históricamente, Millonarios ha ganado 32 clásicos, Santa Fe 28, y han empatado en 26 ocasiones.