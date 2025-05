“Yo también sueño contigo”: el divertido coqueteo entre Sofía Vergara y Néstor Morales en vivo

Una caja de café, una carta manuscrita y una confesión al aire. Así comenzó la entrevista entre la actriz y empresaria Sofía Vergara y el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, donde la protagonista de Griselda no solo promocionó su nueva marca de café colombiano,‘Dios mío Coffee by Sofía Vergara’ , sino que, entre risas y recuerdos, protagonizó un divertido cruce con el conductor del programa y algunos compañeros de la mesa de trabajo.

Todo empezó con la apertura de una caja que Morales recibió en la emisora. Dentro venía una carta escrita a mano por Sofía: “Querido Néstor, te he amado toda la vida. Me alegra mucho volverte a ver”, leyó el periodista, mientras sus compañeros bromeaban sobre la letra y el tono del mensaje. Aunque, en realidad, decía: “Hola Néstor y amigos Mesa Blu”.

Sofía, conectada desde Los Ángeles, no tardó en entrar con picardía: “Yo te mandé la caja no para que la miraras ni la besaras ni te la restregaras, sino para que te tomaras el café”, dijo entre risas. Y fue más allá. Al ser interrogada sobre el contenido real del mensaje, respondió: “Eso decía: ‘Querido Néstor, sueño contigo todas las noches desde Hollywood’, pero no sé quién borró lo que yo había puesto”.

Morales no se quedó atrás. Cuando ella afirmó que soñaba con él, él replicó: “Yo también sueño contigo todas las noches. Pero vamos a hacer esto lo más profesional posible”. Aunque intentaron volver al tono informativo, el coqueteo siguió a lo largo de la conversación. “Yo estoy disponible”, soltó Néstor. A lo que Sofía respondió tajante pero entre risas: “No sé, yo soy muy cara para ti”.



Lanzamiento de Dios mío Coffee: más que una marca, una causa

La llamada telefónica de Sofía en Mañanas Blu se debía al lanzamiento oficial del nuevo producto que la artista está promocionando. Entre bromas, Sofía explicó el origen de su nuevo proyecto empresarial, motivado por las experiencias personales que ha vivido en el exterior con sus costumbres colombianas, como es el caso del café: “He sufrido mucho desde que me mudé a Estados Unidos. El café en los sets y en los aviones es horrible”, afirmó.

Su intención con este proyecto parte de la idea de querer traer “la delicia” del café colombiano que ella ha disfrutado las veces que visita su país natal. Asegura en la entrevista que el nombre “Dios mío Coffee” surgió de una expresión muy colombiana: “Cuando uno prueba algo delicioso, uno dice: ‘¡Dios mío, qué delicia!’", explicó.

Este café, explica Sofía, es producido en Colombia y su objetivo es claro: apoyar a las mujeres caficultoras. “Me pareció espectacular saber que el 30% de los caficultores en Colombia son mujeres. Quiero ayudarles a mejorar su calidad de vida y su independencia económica”, dijo con orgullo.

El producto se cultiva en regiones como Boyacá, Huila, Cundinamarca y Santander, y ya está disponible en tiendas como Éxito, Carulla, Amazon y Walmart. “Apenas llevamos un año, pero nos ha ido muy bien porque el café está delicioso”, aseguró.

Lanzamiento de Dios mío Coffee: más que una marca, una causa - Cortesía Dios mío Coffe

Tres sabores, tres personalidades

Sofía también presentó los tres perfiles del café:



Dulzura: tostado claro, con notas de ciruela roja, vainilla y caramelo.

Balance: tostado medio, con matices de nuez, chocolate blanco y azúcar morena.

Fuerza: tostado oscuro, con notas de té negro y cacao.

A pesar de ser la creadora de este producto, no dudó en revelar su favorito: “Me gusta el fuerte. El suave no me pasa. Yo me lo tomo negro, sin azúcar ni leche”. Mientas su explicación Morales insinuó que ella parecía más "dulzura" que "fuerza", Sofía remató con firmeza: “Yo lo tengo todo: dulzura, balance y fuerza. Como todas las mujeres colombianas”.



Un emprendimiento personal

A diferencia de otras celebridades que solo prestan su nombre a productos, Sofía aseguró estar involucrada en cada detalle. “Yo no me meto en un negocio que no entienda o que no consuma. Todo me tiene que gustar a mí”, explicó. Contó que su hijo también participó en las pruebas de sabor y que recibió visitas de expertos colombianos en su casa para perfeccionar el producto. “Fue una de las experiencias más lindas de mi carrera”, confesó.

Aunque muchos la conocen por su carrera en la actuación, Sofía tiene claro su perfil: “Nunca soñé con ser actriz ni presentadora. Yo iba a ser dentista. Pero me encantan los negocios y me encanta la plata. Soy gastona, me toca trabajar mucho. No he conseguido un marido que me mantenga nunca”, dijo entre risas.



¿Dónde comprar Dios mío Coffee?

El producto ya se encuentra disponible en diferentes almacenes de cadena en Colombia y Estados Unidos, entre ellos:

Éxito:



Café en grano (340 g): COP $37.550

Cápsulas (10 unidades): COP $31.500

Walmart (EE. UU.):



Paquetes de 340 g: USD $14, en variedades claro, medio y oscuro.

¿En qué anda Sofía Vergara?

Al cierre de la entrevista, Néstor Morales le pidió a Sofía que hablara un poco de su vida profesional actual, más allá del café. La actriz reveló que, tras el éxito de Griselda y Modern Family, sigue involucrada en varios proyectos, aunque con una pausa en la actuación.

Sofía Vergara recibió su quinta nominación a los premios Emmy - Foto: @sofiavergara

“Yo hice 11 años de Modern Family y terminamos después de la pandemia. Ahora mismo tengo muchísimos proyectos: el café, una compañía con mi hijo Manolo que se llama Toma, donde estamos trayendo comida latina a Estados Unidos (empanadas, croquetas, de todo), y una línea de bloqueadores para la cara que se llama Toty”.

Sobre la actuación, fue honesta: “No he hecho nada después de Griselda porque fue bastante duro, quedé un poquito traumatizada. Yo estaba acostumbrada a comedia, a llegar feliz al set. Nunca había actuado en drama, nunca había llorado en cámara, nunca me había puesto una peluca ni dientes falsos. Fue muy difícil. Pero Andy Baiz, mi director, me ayudó muchísimo. Le debo todo”.

¿Le interesa hacer más cine en América Latina? Le pregunta el periodista. “Sí, me encantaría. Pero tengo tantas cosas y vivo tan lejos… Lo que no me gusta ya de Los Ángeles es que está muy lejos de todo. Estoy yendo mucho a Nueva York, además que estoy soltera y en Nueva York hay más movimiento sexy”.

