Youtuber español afirmó haber vivido en Bogotá “la peor experiencia de mi vida en un aeropuerto”

El reconocido youtuber español Daniel Alonso Góndez, conocido en el mundo digital como 'Yo Soy Plex', ha generado revuelo en redes sociales tras compartir una experiencia vivida en Bogotá, durante su visita a Colombia. Plex, quien ha ganado popularidad gracias a sus vlogs, en los que comparte sus aventuras y viajes alrededor del mundo, "vivió" una situación inesperada en el Aeropuerto El Dorado, que casi lo deja sin subirse al avión.

El viaje de Plex a Colombia forma parte de una serie de aventuras denominada 'La Vuelta al Mundo', misma que realiza desde el año 2023. En el video subido a YouTube, muestra cómo fue su viaje al país con un grupo de otros personajes reconocidos en el mundo digital, entre los que destacan el también youtuber español 'TheGrefg', quien se prepara para enfrentarse al colombiano Westcol en la Velada del Año V, programada para el 26 de julio en España.

Además, el grupo incluía a Ana, la hermana menor de Plex, y Roro Bueno, la influencer española conocida por realizar distintas actividades para su novio Pablo. Su destino en este paso por Colombia era Pitalito, Huila, donde planeaban visitar una finca cafetera, pero lo que parecía ser un día común se convirtió en una anécdota que calificó en el título del video blog como "la peor experiencia de mi vida en un aeropuerto".

El grupo de amigos se encontraba en la Terminal 2 del Aeropuerto El Dorado, cuando se encontró con la noticia de que tres de ellos no podrían embarcar al avión, situación que los dejó visiblemente confundidos.

Captura de pantalla

¿Por qué no les permitían el ingreso a la aeronave?



Según las declaraciones de Roro en el video publicado en el canal de Plex, los operadores de la aerolínea informaron que no podían permitir que todo el grupo abordara el avión debido a un exceso de peso. “Dice que pesa mucho el avión, que hay restricción y que no pueden pasar”, explicó.

"Si no lo dicen por gusto, quizás se va a caer", dijo uno de los acompañantes, mientras todos se lo tomaron con humor y se rieron. Por su parte, Plex comentó: "Esto es lo típico de una película", y luego añadió: "Esto no me había pasado en la vida".

A esta razón se sumó la temperatura de la pista, que también afectaba la capacidad del avión para despegar. Una representante de la aerolínea explicó que la alta temperatura no permitía que el avión despegara con todos los pasajeros a bordo. “Ahorita no le da al avión para despegar con todos los pasajeros”, señaló la funcionaria.

Ante esto, uno del grupo preguntó por qué vendían los vuelos si no todos podían abordar. Otra funcionaria que se encontraba en el mostrador aclaró que no se trataba de un vuelo sobrevendido y que de hecho, el avión tenía asientos disponibles. "El avión no puede salir con toda la capacidad porque va muy pesado", explicó.

Además, algo que les generó preocupación fue que las maletas ya se encontraban a bordo del avión. A pesar de todo, tuvieron que tomar una decisión y fue que uno de los compañeros no viajara, para que la hermana del creador de contenido pudiera subir al avión. Priorizando el bienestar de Ana, quien fue una de las personas que no pudo abordar inicialmente, optaron por cederle el cupo. Ella, junto a otros dos compañeros del viaje, había sido una de las últimas en realizar el check-in, lo que la dejó fuera de la lista de pasajeros que podrían embarcarse en el vuelo.

A pesar del contratiempo y contra todo pronóstico, Plex y su grupo de acompañantes lograron finalmente llegar a su destino, luego de que la situación repentinamente se resolviera y les permitieran ingresar al avión. Una experiencia que describieron como "algo surreal".

De este modo, continuaron su viaje por Colombia, sumando una nueva historia a su contenido, como lo fue la visita a laCatedral de Sal de Zipaquirá , otro de los destinos que exploraron durante su estadía en el país y que compartieron en un nuevo video.

El impacto de la temperatura en los vuelos en Bogotá

En ciudades como Bogotá, la altura y el calor pueden jugar en contra de los aviones. Al estar a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, el aire es menos denso, lo que hace que los motores tengan menor empuje y las alas generen menos sustentación para lograr volar.

Si a esto se le suma una temperatura elevada, la situación empeora. En esos casos, el avión necesita más pista para despegar con el peso que lleva. Como no se puede alargar la pista, la solución suele ser reducir el peso: menos pasajeros, menos maletas o incluso menos combustible, este último es riesgoso.

Por eso, a veces, algunas personas no pueden abordar aunque hayan hecho check-in. No es un capricho de la aerolínea, sino una medida de seguridad; esta combinación de altura y clima obliga a ajustar operaciones y afecta tanto a vuelos como a rutas enteras.