Alberto Rueda, el hincha más fiel del Bucaramanga: 75 años esperando la primera estrella

El Atlético Bucaramanga está a dos partidos de hacer historia. Bajo la dirección del técnico venezolano Rafael Dudamel, el equipo auriverde ha llegado a la final de la Liga BetPlay, con la esperanza de conquistar su primer campeonato después de 75 años de espera. La emoción en la ciudad es total, y no hay nadie más representativo de la apasionada hinchada leoparda que Wilson Alberto Rueda, conocido como el ‘hincha fiel’.

Rueda, un taxista bumangués, ha sido un leal seguidor del Bucaramanga desde que tenía 9 años. "Siempre me ubico detrás de este banco donde está mi equipo. Ahí está el profe Dudamel, yo me hago allá donde empiezan las sillas amarillas a empujar, a apoyar y respaldar a mi Bucaramanga del alma", le contó con emoción a Los Informantes.

Durante años, Alberto ha asistido a todos los partidos, siempre llevando su trompeta, que considera su tesoro. Sin embargo, su fidelidad fue puesta a prueba cuando le diagnosticaron cáncer en el labio. "En el labio ahí me salió el punto. Después se me brotó. Cuando me hicieron la biopsia se me brotó más, pero después de la cirugía quedé sin el labio inferior y es difícil a veces tocarla", relató el conocido ‘hincha fiel’.

A pesar de las dificultades, nunca ha dejado de apoyar a su equipo. "Llevamos años de los años anhelando la estrella, este es el año donde más cerca estamos, donde mejor nos ha ido, donde mejor nos está yendo, donde el equipo juega muy bonito", señaló con esperanza.

El juego bonito del Bucaramanga también es un mérito del profesor Dudamel, quien ha logrado unir y motivar a una hinchada que, a pesar de no haber celebrado nunca una estrella, se mantiene firme. "Me imagino dando la vuelta olímpica con Atlético Bucaramanga y me imagino una ciudad enloquecida, me imagino no un día, una semana, 10 días de júbilo en la ciudad, porque eso la gente te lo hace sentir", expresó Dudamel, quien comparte la ilusión de miles de bumangueses.

El próximo enfrentamiento contra Santa Fe podría ser el inicio del final de una larga espera para Alberto Rueda y todos los hinchas del Bucaramanga. La ciudad entera se prepara para apoyar a su equipo, soñando con que este sea el semestre en que finalmente consigan su anhelada primera estrella.

