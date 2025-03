Capítulo Los Informantes: En las tropas del ELN, Balazos al arte y La gran feminista

Como todos los domingos, en este capítulo de Los Informantes, tres grandes historias: por primera vez, dos comandantes del Frente Nororiental del ELN que opera en el Catatumbo hablan ante cámaras; un artista caucano cuenta cómo transforma la violencia en memoria a través de su obra y la vida de Florence Thomas, una de las voces más fuertes del feminismo en Colombia.

En las tropas del ELN

En las montañas del Catatumbo, el alcance de la guerra del ELN con las disidencias de las FARC y el Estado colombiano ha desatado una crisis humanitaria sin precedentes, que deja ya más de 50 mil desplazados y cerca de 100 muertos. Desde esta zona y por primera vez, hablan dos de los cabecillas de esa guerrilla.

Cabecillas del ELN hablaron con Los Informantes

Silvana Guerrero, comandante del Frente Nororiental del ELN y quien lleva 30 años en las filas de esta guerrilla, aseguró en Los Informantes que la política de la paz total del Gobierno Petro “fracasó”. Por ella, el Estado ofrece una recompensa de 25 mil dólares.

Otro de los cabecillas del ELN que habló con Los Informantes fue alias ‘Ricardo’, un hombre curtido en la guerra, que sobrevivió a un bombardeo, estuvo preso varios años y volvió al Catatumbo como comandante.

Balazos al arte

Edinson Quiñones es un artista diferente. Su estilo impacta y conmueve, pues los materiales principales de su obra son los casquillos de bala que truenan en la guerra, la hoja de coca y los huesos que dejan las víctimas de la violencia.

“Yo pude ser un delincuente, un narcotraficante o un sicario, pero no lo fui. Quise ser un artista, no quise disparar balas, quise recoger las balas para construir obras y decir cosas sin hacerle daño al otro”, así resume el artista oriundo de Popayán su obra.

En su estudio creativo, transforma toneladas de munición que ha ido recogiendo después de las batallas para reivindicar los muertos y protestar contra la violencia. Conózcalo aquí.

La gran feminista

Florence Thomas es psicóloga y una de las voces más reconocidas en la lucha por los derechos de las mujeres en Colombia. Nació en Francia, pero tiene un gran respeto por este país que la adoptó y en el que se volvió feminista de a poco.

A sus 82 años recién cumplidos cuenta cómo el amor la terminó atando para siempre a estas tierras.

“El acento no me abandonó, me recuerda siempre que tengo dos tierras o más bien una tierra y una matria”, subrayó en Los Informantes. Aquí, la entrevista.