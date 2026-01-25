Familia de colombiano detenido en Venezuela clama por su libertad: "La angustia no nos deja dormir"

El caso de Manuel Alejandro Tique, un ingeniero civil colombiano de 33 años egresado de la Universidad Nacional, ha generado una profunda preocupación en su familia y en la comunidad internacional tras su detención en Venezuela. Tique, quien se desempeñaba como trabajador humanitario para el Consejo de Refugiados Danés (DRC), se encuentra privado de la libertad en el país vecino desde hace más de un año, enfrentando acusaciones de delitos graves sin que hasta el momento se haya realizado un juicio formal o se hayan presentado pruebas públicas en su contra.

Su hermana, Diana Tique, quien lidera la búsqueda por respuestas desde Bogotá, describió el impacto emocional que ha tenido esta situación en su hogar."La angustiada en las noches no nos deja dormir porque uno nunca sabe cómo está el ser querido de uno. Yo me acuesto en mi cama y digo, '¿Será que él tendrá dónde acostarse? ¿Tendrá frío? ¿Tendrá calor? ¿Habrá comido? ¿Qué pensará? Porque es un aislamiento completo", relató en Los Informantes.



El día de la desaparición y captura

Diana Tique no sabe nada de su hermano Manuel Alejandro desde hace 16 meses. Todo comenzó en septiembre de 2024, cuando uniformados venezolanos le quitaron el pasaporte, lo llevaron a un cuarto y lo detuvieron. Desde entonces, solo ha podido oír su voz una vez.

Según la reconstrucción de los hechos, el ingeniero presentó su documentación legal para ingresar a territorio venezolano con el fin de realizar capacitaciones laborales. Diana explicó que su hermano "presenta su pasaporte para salir de Colombia y cuando lo presenta para ingresar a Venezuela, le dicen que van a hacer una entrevista rutinaria" por parte de funcionarios de migración de Venezuela.



Posteriormente, el personal de contrainteligencia militar lo trasladó a una sede en Guasdualito. Diana relató que "como él iba con compañeros del trabajo, que vinieron a recogerlo básicamente para cruzar el puente internacional, le comunican que por favor les entreguen sus pertenencias, sus maletas, que él se va a quedar detenido. Y desde ese momento no volvemos a tener información de mi hermano".



Acusaciones y falta de defensa legal

El régimen venezolano, a través del Ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha señalado a Tique de ser "un reclutador de paraco" y de tener vínculos con actividades de terrorismo y atentados contra la patria. No obstante, su familia y empleadores rechazaron estas afirmaciones, destacando su perfil profesional y académico.



Yann Cornic, director del Consejo Danés para Refugiados en América Latina, señaló que Manuel es un "ingeniero dedicado a temas ambientales. Ayuda a personas y poblaciones vulnerables", por lo que la acusación "no cuadra para nada con el perfil de Manuel Alejandro".

Hasta la fecha, el detenido no ha contado con asistencia consular, visitas o el derecho a una defensa privada. Su hermana manifestó que "están violando los derechos básicos de ellos" y que no tienen certeza de lo que está sucediendo judicialmente.

"Mi hermano es inocente, es un trabajador humanitario, merece estar en su casa", recalcó, y afirmó que Manuel Alejandro "no ha tocado un arma. Él ni siquiera ha prestado servicio militar en su momento".



¿Dónde está y en qué condiciones?

Tras meses de incertidumbre, se confirmó que Manuel Alejandro se encuentra en El Rodeo, una prisión de alta seguridad cercana a Caracas. Esta información fue obtenida a través de una única llamada telefónica que el ingeniero logró realizar en mayo de 2025 tras ocho meses de incomunicación total.

"Recibí la llamada de mi hermano por WhatsApp. Hermoso escuchar su voz, pero muy triste saber la condición. No podía aguantar o tener el llanto, la angustia", recordó. Antes de finalizar, él le dijo: "Estoy en El Rodeo I".

Con Manuel Alejandro estuvo detenido un ciudadano estadounidense, David Guillaume, enfermero de profesión y acusado de espionaje, quien quedó en libertad el año pasado. Compartió celda con Tique y reveló detalles sobre las precarias condiciones del penal.

“Las condiciones fueron malas”, aseguró y mencionó que la comida era insuficiente e higiénicamente deficiente. Además, denunció que la atención médica era prestada por personal presuntamente no calificado: "Muchos de los médicos no eran reales. Muchos de ellos eran falsos”.

Guillaume también confirmó que Manuel Alejandro mantenía su inocencia y tenía documentos que respaldaban su labor: "Él tenía papeles para trabajar, tenía muchas pruebas diciendo que estaba aquí para hacer trabajo por esa organización".



"Nos sentimos abandonados”

La familia Tique ha buscado ayuda en múltiples instancias, pero aseguran que los esfuerzos han sido infructuosos. "Colombia ha dado tanto apoyo a todas las personas venezolanas, a tantas comunidades, ¿por qué no nos apoyan igual? Siento que nos han abandonado un poco porque no hay respuestas después de un año...Nos sentimos abandonados".

A pesar de que en octubre del año pasado fueron liberados 17 colombianos, Manuel Alejandro no fue incluido en esa lista. Su hermana continúa realizando plantones frente a la Cancillería y enviando cartas sin descanso. Para ella, la situación es insostenible: "Ya, por favor, devuélveme a mi hermano y que esté aquí, que lo quiero abrazar".

La incertidumbre persiste mientras la familia espera una respuesta que permita la libertad del ingeniero. Mientras Foro Penal reporta la liberación de 100 presos políticos, el chavismo habla de 400. Por ahora, solo queda la esperanza de un diálogo entre ambos países que garantice el debido proceso.



Historia: ¿Accidente o error militar?

La caída de una avioneta en Frontino, Antioquia, en diciembre de 2018, dejó dos personas muertas y muchas preguntas sin resolver. Durante años se creyó que había sido un accidente aéreo; sin embargo, las investigaciones revelaron impactos de bala en el fuselaje, lo que abrió una nueva hipótesis de que la aeronave habría sido derribada durante una operación militar.

La esposa de Gustavo Hernán Roldán, una de las víctimas, habló con Los Informantes y revivió el día que marcó para siempre a su familia. "Uno se hace muchas preguntas y me da mucho pesar porque yo decía: 'Qué pesar'. Ellos en clase jamás se imaginaron y me imagino que los tomó por sorpresa y no se dieron cuenta de qué pasó y cuántas cosas habrán pasado por su mente en medio de todo ese dolor de dejar a su familia", relató Olga Soto.



Historia: Domando el desierto

Francisco Álvarez es un deportista extremo que ha conquistado casi todo lo que se puede ganar sobre una moto. Pero no es solo la locura de competir en el desierto del Sahara, ni las imágenes de otro mundo, ni la adrenalina que se siente lo que lo define. 'Pacho' Álvarez, como lo llaman sus amigos, compitió en el Rally Dakar, considerada la carrera más difícil y peligrosa del mundo. Una prueba extrema que atraviesa el desierto del Sahara a velocidades superiores a los 160 km/h, entre montañas de arena y temperaturas que pueden superar los 45 °C.

Con apenas cuatro años, cuando la mayoría de los niños aún aprendían a montar bicicleta, Francisco ya competía en categorías infantiles de motocross. A los 15 descubrió el enduro, una exigente disciplina del motociclismo en la que se recorren montañas, ríos y trochas prácticamente imposibles.