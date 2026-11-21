Con el objetivo de ayudar a miles de personas a regresar a casa de forma más ágil al terminar su jornada de estudio o trabajo, el sistema TransMilenio puso a funcionar una nueva ruta de transporte. El servicio está pensado principalmente para quienes deben viajar a diario desde el centro histórico hacia el norte de la ciudad, ofreciendo un recorrido mucho más directo para desplazarse en las horas donde más personas usan los buses.

Se trata de la ruta B70, una nueva opción troncal que comenzó a circular el martes 17 de noviembre de 2026. Este bus sale desde la estación Las Aguas, en la localidad de La Candelaria, y va directo hasta el Portal Norte - Unicervantes. En el centro, el punto de parada queda sobre la carrera Tercera entre calles 18 y 19, junto a la avenida Jiménez en el Eje Ambiental, e incluye un túnel peatonal subterráneo que conecta directo con la estación Universidades - CityU.

🚍💚 ¡Nueva ruta para moverte por Bogotá!



🚌 La B70 ya está en operación para conectar la estación Las Aguas – Centro Colombo Americano con el Portal Norte – Unicervantes.



📍 Conoce sus paradas y planea tu recorrido.



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Horarios de atención y paradas principales del servicio B70

Para atender el momento de mayor congestión del día, la ruta B70 opera únicamente de lunes a viernes en el horario de 3:00 p. m. a 8:00 p. m. Durante este tiempo, los buses recogen y dejan pasajeros en 12 estaciones:



Las Aguas

Museo del Oro

Av. Jiménez - Inter Eléctricas

CAD

Calle 127

Prado

Alcalá

Calle 142

Calle 146

Mazurén

Toberín

Portal Norte

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Con este esquema, los usuarios que salen de las universidades y oficinas del centro tienen a su disposición un trayecto directo hacia el norte sin hacer transbordos adicionales.

Conexión con los demás buses y rutas

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La llegada de este nuevo servicio no altera las rutas que ya salían desde la estación Las Aguas. Por un lado, los servicios F23 y J23 continúan llevando a los pasajeros hacia el Portal Américas en su horario habitual de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., y los domingos y festivos de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.

La ruta J70 sigue prestando su servicio en las mañanas, de lunes a viernes entre las 5:30 a. m. y las 9:00 a. m. De esta forma, la ruta B70 entra a complementar la operación haciendo el recorrido inverso en la tarde, cuando la mayoría de los ciudadanos regresa a sus hogares.

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Recomendaciones oficiales para evitar filas y demoras

Las autoridades del sistema de transporte compartieron una serie de consejos prácticos para que el abordaje sea más ágil y se eviten aglomeraciones en las plataformas. Entre las normas entregadas a los ciudadanos se destaca la importancia de organizar el viaje antes de entrar a la estación.

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De igual manera, se hizo énfasis en respetar el turno al subir al bus para acelerar la salida de los vehículos en cada parada. Esta práctica facilita la circulación, el cierre de las puertas y la salida de los buses.

Por último, se aconsejó a los usuarios recargar la tarjeta TuLlave con anticipación a través de la aplicación TransMiApp o mediante billeteras digitales como Maas usando la tecnología NFC del celular, evitando así filas en las taquillas.