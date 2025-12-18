En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Capturan al exministro Ricardo Bonilla en Bogotá por caso UNGRD: no aceptó los cargos

El CTI detuvo al exministro de Hacienda en Bogotá, tras la audiencia en la que se ordenó su captura, junto con la del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 18 de dic, 2025
