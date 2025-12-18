En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
DONALD TRUMP
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Confirman que TikTok será vendido en Estados Unidos para evitar su prohibición

Confirman que TikTok será vendido en Estados Unidos para evitar su prohibición

La popular red social TikTok alcanzó un acuerdo para vender sus operaciones a un consorcio de inversores estadounidenses, una decisión que le permitirá seguir funcionando en el país.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Confirman que TikTok será vendido en Estados Unidos para evitar su prohibición
Confirman que TikTok será vendido en Estados Unidos para evitar su prohibición. -
Pixabay/ Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad