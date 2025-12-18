En vivo
Revelan lo que habría hecho Zulma Guzmán en Argentina, en medio de investigación por asesinato

Revelan lo que habría hecho Zulma Guzmán en Argentina, en medio de investigación por asesinato

Zulma Guzmán Castro, según el CTI de la Fiscalía, estuvo en Argentina, Brasil y Reino Unido antes de ser hallada en el río Támesis de Londres. Es señalada como presunta responsable del asesinato con talio de dos menores de edad.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 18 de dic, 2025
Redes sociales / AFP

