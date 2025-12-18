Revelan lo que habría hecho Zulma Guzmán en Argentina, en medio de investigación por asesinato

Mientras se cerraba el cerco para dar con el paradero de Zulma Guzmán Castro, la empresaria acusada del presunto asesinato por envenenamiento de dos niñas en Bogotá en abril de este año, se conoce que la mujer estuvo viajando en varios países, incluido Argentina, antes de ser hallada en el río Támesis de Londres (Reino Unido). De hecho, en Buenos Aires, capital argentina, realizó una maestría.

Fue hasta principios de diciembre que la foto de Guzmán Castro empezó a rondar por los medios de comunicación colombianos, tras una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, organismo que se encargó de recaudar las pruebas necesarias para determinar que la mujer sería responsable de enviarles frambuesas con talio a las menores de 14 y 13 años de edad, quienes murieron después de ingerirlas, pues se trata de un tóxico metal incoloro.

Luego, se emitió una circular roja de Interpol para dar con su captura. Ella, después de que se concoió su identidad, habló con el medio digital Focus Noticias y manifestó que su intención de entregarse ante las autoridades; sin embargo, negó los señalamientos en su contra. “En este momento mis derechos fundamentales de inocencia y de buen nombre pues desaparecieron. Entonces, es parte de la estrategia de lo que estamos mirando, cómo vamos a proceder para tratar de que, con estas condiciones tan precarias para mí, podamos tener una defensa”, dijo.



Días después, el pasado 17 de diciembre, se confirmó que fue encontrada en medio del río Támesis. Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres indicó en un comunicado que sus efectivos atendieron una llamada de aviso de una mujer "en situación de peligro" cerca del Puente de Battersea, en el suroeste de la capital británica, sobre las 06:45 a.m. hora local del martes 16 de diciembre. "La Unidad Policial Marítima de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 a.m. y fue trasladada al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida", agregaron las autoridades londinenses.



Los pasos de Zulma Guzmán Castro en Argentina

El diario argentino La Nación determinó que Guzmán Castro llegó a Argentina en 2023. Un año después, se postuló para ingresar a una maestría, a la que fue admitida en diciembre de 2024. Inició a estudiar el 14 de abril de este año, pero el 31 de agosto comunicó por escrito su decisión de abandonar el programa para radicarse en otro país.



El medio argentino aseguró que la ahora acusada del asesinato, el 13 de abril, ocho días después del ataque, salió de Colombia rumbo a Argentina, y al día siguiente ya estaba en el inicio del ciclo lectivo de la maestría. Durante su estadía en ese país, indica La Nación, al parecer no se conocieron actuaciones públicas de autoridades locales sobre su situación procesal ni medidas de captura en territorio argentino o pedidos internacionales en contra de la mujer, quien se pudo mover con libertad por el país.

A fines de agosto, al parecer, dejó América y viajó a Europa. El CTI de la Fiscalía colombiana determinó que, antes de ingresar al Reino Unido, la empresaria de 54 años señalada del doble homicidio hizo un desplazamiento por Argentina, Brasil y España. Según La Nación, ni sus compañeros ni sus docentes sabían que durante esos cinco meses estaba avanzando una investigación penal en su contra.

Ahora, tras ser hallada, recibe asistencia médica. Una vez recupere su estado de salud, será puesta bajo custodia policial y comparecerá ante la justicia británica, puntualmente ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, para una audiencia de extradición o deportación a Colombia, y así asistir a las audiencias de imputación y eventual solicitud de medida de aseguramiento en el país por el caso por el que es señalada como responsable.

