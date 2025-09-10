Publicidad

Cabezote Los Informantes
El día que su hijo se quitó la vida: psicóloga cuenta cómo transformó el dolor en esperanza

El día que su hijo se quitó la vida: psicóloga cuenta cómo transformó el dolor en esperanza

La psicóloga María Emma Martínez enfrentó la pérdida de su hijo, quien se quitó la vida. En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, su historia invita a reflexionar sobre la resiliencia.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 10, 2025 03:05 p. m.
El testimonio que conmueve: psicóloga transforma la tragedia de su hijo en esperanza
Foto: Los Informantes