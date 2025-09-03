Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Esposa del parapentista Luis Sanabria supo del hallazgo del cuerpo en entrevista con Los Informantes

Esposa del parapentista Luis Sanabria supo del hallazgo del cuerpo en entrevista con Los Informantes

"Él decía: si yo me muero, me muero feliz haciendo este deporte”, comentó la esposa de Luis Sanabria. Durante la grabación del programa, ella se enteró de la fatal noticia.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: septiembre 03, 2025 11:32 a. m.
Parapentista murió en vuelo en Villavicencio
Esposa de Luis Sanabria supo del hallazgo de su cuerpo mientras grababa el programa de Los Informantes
Los Informantes / Freepik