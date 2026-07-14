Shakira insta a líderes del mundo a reconstruir escuelas en Venezuela tras terremotos: "Es su turno"

Shakira ha vuelto a demostrar que su compromiso con la educación y la infancia no conoce fronteras. Tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, la barranquillera utilizó su influencia global para lanzar un mensaje urgente de solidaridad y acción política. A través de un video sensible y directo publicado en su cuenta de Instagram, la cantante hizo un llamado a los líderes de las grandes potencias mundiales para que no den la espalda a la crisis educativa que atraviesa el país vecino.



Las palabras de Shakira sobre la situación de Venezuela

"Más de 430 escuelas fueron destruidas cuando dos terremotos azotaron Venezuela, dejando a miles de niños sin una escuela a la que regresar cuando comiencen las clases en septiembre", llamó la atención la cantante colombiana en la grabación. Todo esto, resultado de los dos sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, que impactaron principalmente el oeste de Venezuela, incluyendo Caracas y el estado costero de La Guaira.

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Las cifras humanas son igualmente desgarradoras. Hasta el 12 de julio, los reportes oficiales indicaban un saldo de 4.490 fallecidos, más de 16.000 heridos y cerca de 18.000 personas desplazadas. En este contexto, la educación se vuelve una prioridad crítica. De acuerdo con datos de UNICEF, aproximadamente 680,000 niños se encuentran entre los 1.8 millones de personas que requieren ayuda humanitaria urgente en el país.

"Venezuela necesita urgentemente recursos para reconstruir escuelas, capacitar a docentes y proporcionar libros y útiles escolares a los estudiantes. Pero Venezuela, no están solos. El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya han dado un paso al frente al contribuir al Fondo para la Educación FIFA Global Citizen que está otorgando subvenciones directamente a organizaciones y en todo el mundo", agregó Shakira en su publicación.



La barranquillera no solo agradeció a los líderes mundiales que ya se han unido a su causa, sino que también instó a otros a sumarse. "Presidente Macron de Francia y canciller Merz de Alemania, es su turno. Como grandes naciones de fútbol, los invitamos a contribuir al Fondo para la Educación FIFA Global Citizen para que los niños de Venezuela y de todo el mundo puedan aprender a leer y escribir, desarrollar habilidades básicas en matemáticas y acceder a la educación que necesitan, para construir un futuro mejor".



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Este esfuerzo de recaudación ya ha dado sus primeros frutos concretos. Se anunció que el Fondo para la Educación destinará 500.000 dólares de forma inmediata para apoyar a organizaciones en Venezuela que trabajan para restaurar la educación interrumpida por los sismos. Shakira se une así a un coro de voces internacionales, entre las que destacan figuras como Danny Ocean, Charlie Puth y la Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi, quienes también han instado a la comunidad global a tomar acción.



Nuevos logros de Shakira con 'Dai Dai'

Mientras lidera estas causas humanitarias, la carrera musical de Shakira atraviesa uno de sus momentos más gloriosos. Su más reciente sencillo, 'Dai Dai', continúa rompiendo récords y consolidando su estatus como la reina absoluta del pop global. La canción se mantiene como el video musical número uno en el ranking mundial de YouTube, liderando las listas de éxitos en 31 países, incluyendo mercados tan competitivos como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Australia.

En Spotify, ha sido la canción más reproducida del planeta por más de siete días consecutivos, superando las 10 millones de reproducciones diarias en YouTube y alcanzando ya más de 400 millones de visualizaciones totales. Además, el audio oficial ha generado un fenómeno viral en TikTok con más de 6 millones de creaciones por parte de los usuarios.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co