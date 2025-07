La historia de la casa que René Higuita perdió tras señalamientos de nexos con el Cartel de Medellín

El legendario exarquero colombiano René Higuita ha sido una figura clave en el fútbol, no solo por su destacada carrera deportiva, sino también por su estilo irreverente y su capacidad para dejar huella dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, a pesar de sus triunfos y reconocimientos, enfrenta una dura batalla personal tras la pérdida de la casa que compró hace más de 30 años en El Poblado, Medellín, en la que invirtió todos sus ahorros.

En abril de 2024, un equipo de Los Informantes lo acompañó a lo que alguna vez fue el sueño de su vida y la herencia que esperaba dejarles a sus nietos. A través de un dron, captaron las imágenes aéreas de la propiedad, hoy en ruinas.



¿Cómo perdió la casa Higuita?

Hace más de tres décadas, René Higuita y su esposa Magnolia Echeverry compraron la propiedad que hoy enfrenta líos legales por presuntos vínculos con personas señaladas de pertenecer al Cartel de Medellín. “Estoy metiendo todos mis ahorros a la casa de El Poblado, todo lo que yo había conseguido con el Atlético Nacional y un premio que me gané por ser el mejor jugador de Colombia, allá lo invertí”, relató.

En esa época, Higuita estaba concentrado en plena Copa Libertadores, por lo que fue su amigo Campo Elías quien se encargó de concretar la compra de la propiedad. "Yo entrego legalmente mis dos apartamentos, ya después, cuando me encuentro con una demanda, yo digo, pero ¿estafa de qué? Si yo estoy acá dando mi inversión, lo que yo he trabajado con Atlético Nacional, lo que yo me gané por ser el mejor jugador de Colombia”, señaló.

Así se ve la casa de Higuita

El exfutbolista alcanzó a vivir en esa casa con su familia durante solo cinco años. Fue allí donde nació su hija menor, Pamela. “Nosotros empezamos a organizarla porque era una casa antigua. Le metí mármol, las puertas eran de madera y le puse dos caballos con las patas arriba. Abajo sacamos un sótano donde colocamos una mesa de billar, tenía un vidrio y ahí estaba la piscina”, dijo Higuita.

La verdad es que el exfutbolista nunca logró disfrutar plenamente de la casa. El ídolo del fútbol colombiano se encontró con la directora de Los Informantes, María Elvira Arango, en la avenida El Poblado con la calle 10, con la intención de ingresar y recorrer la vivienda. Sin embargo, el lugar estaba completamente sellado por un muro y alambres de púas.

“No, es que irreconocible. ¡Qué tristeza en lo que se convirtió el sueño!”, lamentó Higuita al ver las ruinas de lo que alguna vez fue su mansión. “Esto era el sueño hecho realidad, donde yo invertí todo acá en la casa”.

A través de un dron recorrieron la vivienda, que ya no tiene revoque, ni cables eléctricos, y mucho menos el mármol que alguna vez la adornó. Gran parte de lo que Higuita construyó con esfuerzo está hoy completamente destruido.

René Higuita solo alcanzó a vivir cinco años en la mansión que perdió en El Poblado hace tres décadas Fotos: Los Informantes

Una disputa sin resolver

La señora que le vendió la propiedad a Higuita al parecer falseó un poder y se anularon la escritura y la compra. La hipótesis de la Fiscalía es que la casa era de un socio de Pablo Escobar que cayó en desgracia y al que obligaron a traspasar la propiedad.

"Yo soy un tercero de buena fe, si la casa le perteneció como a un narcotraficante, yo no le compré a él, le compré fue a este, pasaron dos dueños... creo que era de los Moncada, algo así”, explicó.

Actualmente, la vivienda de 1.700 metros cuadrados, por la que Higuita pagó cerca de $500 millones, está en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). “A mí a veces me quita el sueño, porque de pronto yo lo pude superar, pero es que ahí estaban todos mis ahorros”, aseguró.

El creador de la icónica jugada del Escorpión siente un profundo dolor al saber que la vivienda que pensaba dejar como herencia para su familia ahora no es más que una estructura en ruinas, marcada por el abandono y envuelta en una compleja disputa legal. “Devuélvanme el lote. Con la llegada de Gabriela, son cuatro nietos... ya ni los hijos, eso es para los nietos, darles una mejor vida, un mejor futuro”, concluyó.