Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Memorias de Germán Santamaría, el cronista que cubrió tragedia de Armero y conoció a Omayra Sánchez

Memorias de Germán Santamaría, el cronista que cubrió tragedia de Armero y conoció a Omayra Sánchez

El escritor y periodista Germán Santamaría fue uno de los primeros reporteros en llegar a Armero luego de la avalancha del volcán Nevado del Ruiz que sepultó a ese municipio próspero del Tolima. Sus relatos son parte fundamental de la memoria de ese doloroso acontecimiento.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Germán Santamaría.
Germán Santamaría.
Captura de video y Colprensa

