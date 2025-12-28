Famoso exparticipante de reality es arrestado por abuso sexual de menores y animales

El mundo del entretenimiento internacional se encuentra conmocionado al ver los titulares que mencionan al reconocido exparticipante del reality Neighbors with Benefits, de A&E, Tony McCollister. El hombre de 43 años fue detenido en Ohio, Estados Unidos, señalado por dos cargos de abuso sexual a menores y animales.Neighbors with Benefits,Neighbors with Benefits,



¿Qué se sabe sobre las acusaciones contra McCollister?

TMZ reportó que el pasado 23 de diciembre, el hombre fue arrestado en el condado de Warren, Ohio, acusado de prostitución obscena con un menor y conducta sexual con animal.

Tony McCollister fue esposado por los oficiales y, según el reporte del medio internacional, se le fijó una fianza de 250.000 dólares y se le ordenó no tener contacto con niños ni mascotas cuando se presentó ante el tribunal. Su próxima audiencia está programada para el próximo miércoles 30 de diciembre de 2025, según detalló WLWT5. Mientras tanto, permanece privado de la libertad en la Cárcel del Condado de Warren.

Lo que dicen los documentos judiciales del caso es que McCollister publicó material de abuso sexual infantil en una cuenta de Google, lo que justifica el primer cargo en su contra. Además, señalan que el hombre cometió actos sexuales con dos perros de su propiedad. Por ahora, no se ha declarado culpable ni inocente.



Mientras el caso avanza, el sheriff del condado, Barry Riley, explicó a TMZ que los perros de McCollister fueron confiscados y actualmente están recibiendo cuidados. Solo señaló que se trata de dos caninos, pero no dio más detalles.



Por otro lado, WLWT5 reveló que el domicilio de McCollister reseñado en los documentos judiciales es una casa a las afueras de South Lebanin, en Lavender Way. Pero al revisar, la propiedad está registrada a nombre de Erica Grove, quien según registros judiciales también enfrenta un cargo por conducta sexual con un animal en el condado de Warren.

A la mujer, que no tiene antecedentes penales en el condado, se le notificó una citación judicial el pasado 23 de diciembre. Se espera que Grove comparezca ante el tribunal por su presunta participación en el crimen el próximo 31 de diciembre. Todavía se desconoce cuál es la relación entre McCollister y Grove.

El delito de conducta sexual con un animal es, en ese condado, un delito menor; sin embargo, el de prostitución obscena con un menor es un delito grave que podría darle al hombre de 43 años hasta ocho años de prisión y una multa de 15.000 dólares en caso de ser declarado culpable.



¿Quién es Tony McCollister y en qué reality participó?

Tony McCollister empezó a ser una persona reconocida en 2015 por su participación en el polémico reality show de A&E llamado Neighbors with Benefits (Vecinos con beneficios), el cual retrataba el intercambio de parejas entre los participantes.

En su participación, el hombre ingresó junto a su entonces esposa Diana McCollister y se involucró con una de las tres parejas swingers. El reality show fue cancelado tras presentar tan solo dos episodios, pues tuvo una reacción negativa en el público.

Diana habló con TMZ tras el arresto de Tony y confirmó que ya no estaban casados.

