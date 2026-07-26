Abelardo de la Espriella solicita que posesión presidencial sea en Cali, ya no en Popayán

El presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella, realizó una alocución para dar a conocer decisiones relacionadas con el inicio de su administración y exponer parte de los lineamientos de la propuesta denominada “Patria Milagro”. La intervención tuvo lugar la noche de este domingo 26 de julio y se transmitió en sus plataformas digitales. “Esta noche me dirigiré a todos los colombianos para compartir decisiones fundamentales sobre el rumbo de la Patria Milagro y las acciones con las que comenzaremos a cumplirle al país desde el primer día”, señaló el mandatario electo antes de la intervención.



¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella en su alocución?

El mandatario electo afirmó que continúa "integrando, trabajando en la construcción de un gabinete de mujeres y hombres muy preparados, honestos, con experiencia y con la convicción, sobre todo, de servir a la patria como debe ser. Estoy conformando el mejor equipo posible para sacar adelante la tarea más importante de nuestra generación, reconstruir a Colombia".

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Respecto a las finanzas, De la Espriella anunció una "alianza histórica con CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe)" por un monto de "9000 millones de dólares en financiación para Colombia". Según el presidente electo, el ingreso de estos recursos ocurre porque "Colombia volvió a ser un país confiable". Sobre la organización del Estado, comunicó que presentará una propuesta para "que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia". El propósito de la medida es "acercar el poder a los ciudadanos".

También designó un "gerente especial para Bogotá" para resolver asuntos pendientes en seguridad y movilidad. En materia de defensa, priorizó el fortalecimiento del "batallón de alta montaña en Jamundí" para asegurar el suroccidente del país.



Abelardo de la Espriella pidió que su posesión presidencial sea en Cali

De otro lado, Abelardo de la Espriella aseguró que, debido a la actividad volcánica en el suroccidente y el cierre frecuente del aeropuerto de Popayán, solicitó a la Cámara de Representantes que "convoque la sesión del 7 de agosto en la ciudad de Cali". "Le solicito respetuosamente a la honorable Cámara de Representantes, que aún no discute la sesión plenaria para mi posesión, que convoque la sesión del 7 de agosto en la ciudad de Cali. Una decisión que me permite garantizar las condiciones necesarias para que haya un acto de posesión seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia. Quiero pedir respetuosamente a las autoridades competentes, Senado y Cámara, que al momento de adoptar la decisión definitiva tengan en cuenta estas circunstancias, respetados congresistas que son absolutamente excepcionales", dijo el presidente electo.



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