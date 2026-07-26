En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
MARÍA CAMILA POTOSÍ
YO ME LLAMO
CAPITAL ALTERNA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Impactante video muestra momento en que niña de 4 años cae de segundo piso: reportan heridas graves

Impactante video muestra momento en que niña de 4 años cae de segundo piso: reportan heridas graves

Videos de cámaras de seguridad dejan ver cómo la niña se encontraba jugando cerca de una baranda cuando perdió el equilibrio y cayó hacia el primer piso.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de jul, 2026
Comparta en:
Impactante video muestra momento en que niña de 4 años cae de segundo piso: reportan heridas graves
Impactante video muestra momento en que niña de 4 años cae de segundo piso -
Tomada de redes sociales: X - @SKYjourno

Una niña de cuatro años permanece en estado crítico luego de caer desde el segundo piso de una tienda de ropa ubicada en un centro comercial de la ciudad de Chickballapur, en India, en un accidente que quedó registrado por cámaras de seguridad y que ha generado preocupación entre usuarios de redes sociales. La información fue reportada por The Hindu, medio que señaló que el caso es materia de investigación por parte de las autoridades locales.

Niña de cuatro años cayó de un segundo piso en la India

De acuerdo con el video, el incidente ocurrió mientras la menor se encontraba en un establecimiento comercial junto a sus padres. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran a la niña se cerca de una zona de paso cuando perdió el equilibrio y cayó hacia el nivel inferior del recinto. El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde varias personas han expresado preocupación por el estado de salud de la menor.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según el reporte, la pequeña estaba en el complejo comercial conocido como Pillappa cuando ocurrió el accidente. Testigos indicaron que todo sucedió en cuestión de segundos, mientras la niña jugaba cerca del pasillo de la tienda. Las grabaciones captaron el momento exacto de la caída, material que ahora también es analizado por las autoridades encargadas de esclarecer las circunstancias del hecho. Tras el accidente, las personas que se encontraban en el lugar reaccionaron de inmediato. Las imágenes muestran que varios ciudadanos corrieron hacia la zona donde cayó la menor para auxiliarla, mientras sus padres descendían rápidamente para llegar hasta ella. Un hombre que se encontraba cerca fue uno de los primeros en atender a la niña y entregarla a sus familiares mientras llegaban los equipos de emergencia.

Últimas Noticias

Colombianos retenidos en Yemen.
MUNDO

Drama de ingenieros colombianos detenidos en Yemen y enviados a Arabia Saudí en condiciones críticas

Abaten al presunto responsable del atropello contra el Orgullo LGTBI en Berlín
MUNDO

Abaten al presunto responsable del atropello masivo en marcha del Orgullo LGTBI en Berlín

Minutos después, una ambulancia acudió al centro comercial para prestar atención médica. La menor recibió asistencia inicial en el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital privado de la ciudad, donde permanece bajo observación especializada debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la caída. Hasta el momento no se han divulgado detalles médicos adicionales sobre su evolución.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer si existieron factores relacionados con la infraestructura del establecimiento o con las condiciones de seguridad del sitio. Como parte de las diligencias, la Policía revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad, consideradas una pieza clave para reconstruir los hechos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

India

Menores de Edad

Publicidad

Publicidad

Publicidad