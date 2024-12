Yuliana Samboní: reconstrucción del crimen que le sigue doliendo a Colombia 8 años después

Yuliana Samboní era una niña humilde, de solo 7 años, que jugaba en la calle frente a su casa la mañana del domingo 4 de diciembre de 2016 cuando cayó en las garras de Rafael Uribe Noguera, un arquitecto bogotano de 38 que la subió a un carro, la llevó a su apartamento en el norte de Bogotá y, después de violarla, la asesinó. Se cumplen 8 años de este trágico crimen que a Colombia aún le duele.

El secuestro y asesinato de Yuliana Samboní

La Fiscalía asumió el caso el lunes a las 7:00 a.m., cuando Medicinal Legal ya había practicado el examen forense. En el 2017, Los Informantes habló con Carlos Valdés, director de la entidad para ese momento y quien explicó cómo descifró el cuerpo de la pequeña, que le reveló hasta los más pequeños detalles del crimen.

“La muerte ocurre por una asfixia mecánica mixta por sofocación y estrangulamiento, entonces aquí hay dos maniobras, una de obstrucción de las vías aéreas y otra de compresión del cuello”, relató el médico sobre la muerte de la pequeña.

(Lea también: El crudo relato de la noche del secuestro de Luis Santiago, el bebé asesinado por su padre)

Publicidad

La investigación forense

Cuando el cuerpo de la niña llegó a Medicina Legal ya habían pasado 15 horas de su fallecimiento. Los hallazgos fueron dolorosos hasta para el mismo forense. “La evidencia del abuso sexual cuando ya era súper evidente, el trauma, verlo de manera directa”, recordó.

Cada detalle sorprendía más y más a los expertos. “No pensábamos que íbamos a encontrar la severidad de las acciones. Hubo mucha violencia”, aseguró Valdés.

Publicidad

Antes de 72 horas todo estaba dicho. “El cuerpo habla, el cadáver enseña, tomar elementos de la superficie del cuerpo, es así como podemos reconstruir los perfiles moleculares del ADN para poder determinar el perfil de una persona”, agregó sobre las pruebas con las que se confirmaría la identidad del feminicida.

De ahí en adelante, la unidad de fiscales a cargo de Luis González inició una labor titánica por orden del fiscal general de la Nación para reconstruir minuto a minuto lo que había pasado y sobre todo establecer cómo fue que Rafael Uribe Noguera logró raptar la niña en una calle del barrio Bosque Calderón.

Rafael Uribe Noguera fue condenado a 58 años de prisión por el crimen de Yuliana Samboní Foto: Los Informantes

Dentro del expediente en el que aparecen 57 pruebas documentales, 20 testimonios y 30 informes de criminalística, incluyendo los videos captados por unas 10 cámaras, hay detalles que aún causan impacto.

“La niña luchaba y se esforzaba por zafarse de las manos y la presión que Uribe Noguera hacía sobre ella, la niña gritaba demasiado, estaba angustiada y defendiéndose”, contó González.

Publicidad

Por más que forcejearon, Yuliana no podía zafarse de él. La menor tenía muy bajo peso y por más que hubiera querido estaba bajo una fuerza mucho más grande que ella.

Cuando Uribe Noguera entró al edificio ya habían pasado 30 minutos desde el momento del secuestro que ocurrió cerca de las 9:10 a.m. frente a la casa de la pequeña. Los niños de la cuadra le informaron a la mamá de Yuliana que alguien se había llevado a su hija en un carro blanco.

Publicidad

Los vecinos alertaron a la Policía de Carabineros que de inmediato dio aviso al Gaula. A las 11:00 a.m., las autoridades empiezan a rastrear la camioneta y a desplegar un operativo por todo el sector.

(Lea también: Luis Alfredo Garavito y otros cinco de los peores asesinos y violadores de niños en Colombia)

Corría el tiempo en contra y no aparecía ni el carro ni Yuliana. Un testigo dijo que no era la primera vez que Uribe Noguera iba por ese barrio y que en los días anteriores había intentado llevarse a la niña. Eran las 6:00 p.m. y aún no había indicios de su paradero.

El fiscal González recordó que una llamada cambió el rumbo de la investigación y los hechos empezaron a esclarecerse. “Los funcionarios del Guala reciben una llamada de un hermano de Rafael Uribe Noguera que la niña estaba en el apartamento, que el hermano le confesó y que la niña estaba muerta”.

El crimen de Yuliana Samboní sigue causando repudio ocho después de ocurrido por la sevicia de los hechos Foto: Los Informantes

Publicidad

Cerca de las 8: p.m., cuando agentes de la Sijín y del Gaula entran al apartamento 603 del edificio Equus 66 para recoger el cadáver de Yuliana Samboní. La labor de las autoridades se extendió hasta la medianoche.

Lo primero que llamó la atención de los agentes fue el aceite regado en el piso del apartamento que estaba desocupado. Sobre la cocina había un morral y unos metros adelante estaba un frasco de aceite. La escalera que conducía un piso superior estaba llena de colillas de cigarrillos.

Publicidad

La captura y condena de Rafael Uribe Noguera

Yuliana apareció en el cuarto de máquinas de la terraza del edificio. La ropa de la niña estaba en el tanque del sanitario. Uno de sus zapaticos apareció en la camioneta del feminicida. El cuerpo de la menor fue remitido a Medicina Legal.

Rafael Uribe Noguera permanecía bajo observación médica y su familia intentó ese mismo domingo en la noche buscar asesoría legal y fue cuando contactaron al penalista Francisco Bernate quien decidió no tomar el caso.

(Lea también: Las preguntas sin responder del crimen de Sofía Delgado: ¿fue abusada por Brayan Campo?)

Uribe Noguera fue condenado a 58 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro. Sus hermanos fueron acusados de intentar encubrir el crimen, pero finalmente fueron declarados inocentes.

Publicidad

El impacto en la familia Samboní

Tras el feminicidio, la familia Samboní decidió trasladarse al departamento del Cauca para seguir adelante con su vida. Al cumplirse 8 años del doloroso crimen, Juvencio, padre de Yuliana, reveló en una entrevista con Red+ Noticias que “ahora solo vivimos con miedo. Así quiera cuidarlos, uno mantiene con temor”, señaló refiriéndose a Nicol Sofía y Julián Andrés, sus otros dos hijos.

Juvencio Samboní vive en el corregimiento de Milagros y trabaja en labores del campo, pero reitera que el crimen les robó la paz. “La vida ya no es igual después de lo que nos pasó, uno se vuelve más temeroso con los niños”, insistió en dicho medio.

Publicidad

Aunque ha pasado casi una década, la familia Samboní sigue luchando por salir adelante en medio del dolor que les causó la cruel pérdida de la pequeña Yuliana.