Científicos descubrieron una fisura en el Pacífico y vieron cómo se rompen placas en un terremoto

Este 2026 ha estado marcado por fuertes terremotos que han devastado países en el continente americano, como Colombia y Venezuela. Un año antes, un grupo de científicos pudo ver en tiempo real cómo una de las placas tectónicas del vasto continente, que va de polo a polo, se está rompiendo en pedazos y apagando su motor subterráneo. Este punto donde está ocurriendo este hallazgo está bajo el lecho marino del océano Pacífico.



Lo que ha sido llamado como la muerte de una zona de subducción —el proceso donde el fondo marino se sumerge debajo de un continente— está ocurriendo frente a las costas de la isla de Vancouver, en Canadá. Un equipo internacional de investigadores, liderado por el geofísico Brandon Shuck, ha logrado obtener las imágenes más detalladas hasta la fecha del interior de la corteza terrestre en esta región. Los hallazgos, publicados en la revista Science Advances, muestran en "tiempo real" la ruptura de estas placas. El equipo multidisciplinario responsable de la investigación se desempeña principalmente en las áreas de geofísica, sismología, geociencias marinas y geología estructural. Los investigadores pertenecen a destacados institutos oceanográficos y departamentos de ciencias de la Tierra.

El choque de gigantes bajo el mar

Para entender el descubrimiento, imagine la corteza de la Tierra como un rompecabezas de piezas gigantescas llamadas placas tectónicas. En el noroeste de Norteamérica, la placa oceánica de Juan de Fuca y una pequeña franja llamada la microplaca de Explorer chocan constantemente contra la masa continental de Norteamérica y se deslizan por debajo de ella hacia el manto terrestre. A este proceso de hundimiento se le conoce como subducción.

Sin embargo, cuando una dorsal oceánica (el lugar donde nace nuevo fondo marino cálido y liviano) se acerca demasiado a la fosa donde la placa debe hundirse, el sistema entra en crisis. La roca más joven es caliente y flotante, por lo que se resiste a seguir sumergiéndose.

Hasta ahora, los científicos sabían que estos eventos hacían que las zonas de subducción terminaran "muriendo", pero desconocían si la placa sumergida se desprendía de golpe en toda su extensión o si se desarmaba por partes. (Le puede interesar: Estudio revela que el cambio climático potenció el impacto de un terremoto al debilitar el suelo)



Una "ecografía" a 40 kilómetros de profundidad

Para resolver el misterio, los científicos utilizaron el barco de investigación R/V Marcus G. Langseth durante el experimento de imágenes sísmicas CASIE21. Mediante el envío de ondas de sonido profundas que rebotan en las capas de roca del subsuelo (un método similar al de una ecografía médica), junto con el registro de miles de terremotos locales, el equipo creó un mapa tridimensional de la estructura terrestre hasta más de 40 kilómetros de profundidad.



Lo que descubrieron en las imágenes:

La placa se está rasgando: La porción de la placa de Explorer que ya se ha sumergido bajo el continente presenta una enorme grieta o rasgadura vertical que la separa en dos.

La porción de la que ya se ha sumergido bajo el continente presenta una enorme grieta o rasgadura vertical que la separa en dos. Dos etapas de ruptura: Mientras que la placa de Explorer ya tiene una rasgadura madura con un salto vertical de varios kilómetros en la roca, la vecina placa de Juan de Fuca apenas está comenzando a doblarse y agrietarse.

Mientras que la placa de Explorer ya tiene una rasgadura madura con un salto vertical de varios kilómetros en la roca, la vecina apenas está comenzando a doblarse y agrietarse. Freno de velocidad: Como resultado de esta ruptura, la microplaca de Explorer ha reducido su velocidad de avance a solo 2 centímetros por año, mientras que la placa de Juan de Fuca continúa avanzando a más de 4 centímetros por año.

El estudio reveló que el factor clave en este proceso es la Zona de Fallas de Nootka, un sistema de grietas en el fondo marino que comenzó a desarrollarse hace unos 4 millones de años.

Antiguamente, el agua de mar penetró profundamente por estas grietas oceánicas, debilitando las rocas y creando una cicatriz estructural de más de 100 kilómetros de ancho. Cuando la placa comenzó a resistirse al hundimiento, el esfuerzo se concentró en esta cicatriz debilitada, actuando como una tijera gigante que cortó la microplaca de Explorer y aisló su destino del resto del océano.



¿Qué significa este hallazgo para el futuro del planeta?

Este estudio demuestra que la desaparición de las zonas de subducción ocurre por piezas ("en pedazos"), modulada por grandes fallas que cortan la placa como si fuera un trozo de papel. A medida que la placa de Explorer termine de romperse y desprenderse por completo, ocurrirán varios cambios a escala geológica:



Un hueco en el manto: El desprendimiento dejará una "ventana" subterránea por la que ascenderá roca caliente del manto terrestre, alimentando un tipo particular de vulcanismo en la región.

El desprendimiento dejará una "ventana" subterránea por la que ascenderá roca caliente del manto terrestre, alimentando un tipo particular de vulcanismo en la región. Reconfiguración del mapa: La microplaca de Explorer dejará de subducirse y quedará "atrapada" por la placa del Pacífico .

La microplaca de Explorer dejará de subducirse y quedará "atrapada" por la . Acortamiento de la fosa: La famosa zona de subducción de Cascadia se acortará aproximadamente 75 kilómetros en su extremo norte (alrededor de una doceava parte de su longitud total).

María Paula Rodríguez Rozo

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