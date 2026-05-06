Organización de India visitará Colombia para evaluar posible translocación de hipopótamos

El Ministerio de Ambiente informó que sostuvo una reunión con Vantara, organización de India, en el marco del Plan Integral para el Manejo de los Hipopótamos, especie exótica invasora en Colombia. (Lea también: Juez frena tutelas en contra de eutanasia a hipopótamos en Colombia: protocolo sigue en pie)

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Durante el encuentro se acordó que dicha organización realizará una visita técnica al país, con expertos y veterinarios, de la cual “dependerá la definición del número de individuos aptos para un posible proceso de translocación, así como la evaluación de las condiciones locales, logísticas, financieras, técnicas y de recurso humano requeridas”, señaló la entidad.

La ministra Irene Vélez-Torres fue enfática en decir “que esta posible translocación de los individuos no contempla con nuestro Gobierno ninguna transacción económica”.



También manifestó que “Vantara deberá adelantar las gestiones ante las entidades gubernamentales competentes de la India, especialmente ante la autoridad CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) de ese país en cumplimiento de las disposiciones legales de esta convención internacional”.



¿La eutanasia de los hipopótamos se suspenderá?

El Gobierno nacional reiteró que el protocolo de translocación deberá implementarse de manera complementaria al protocolo de eutanasia, en cumplimiento del Plan de Manejo y de las decisiones judiciales vigentes.



“Tenemos un plan de manejo científicamente justificado y, además, instancias judiciales que ya nos conminan a mantener acciones permanentes para la reducción de la población de esta especie invasora que ha puesto en riesgo nuestros ecosistemas, nuestras especies endémicas, nuestros pescadores y las comunidades locales”, precisó la ministra de Ambiente. (Lea también: Minambiente dice que México no hará translocación de hipopótamos y explicó el porqué)



Así sería la logística para el posible traslado de los hipopótamos a la India

La operación implicaría una travesía aérea de 15.000 kilómetros hasta el oeste de la India, lugar donde Anant Ambani, hijo menor del hombre más rico de Asia, lleva años construyendo un zoológico privado y centro de rescate de fauna llamado Vantara.

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Si bien un traslado así no tiene precedentes, EFE conoció que buena parte de la logística lleva siendo planeada desde 2023, cuando Ambani y el Santuario Ostok de México empezaron a solicitar al Gobierno colombiano un traslado de hipopótamos a sus países.

"Estamos calculando que (el traslado) de Colombia a la India costaría tres millones de dólares", dice a EFE el director Ostok, Ernesto Zazueta, quien ha formado parte de las negociaciones con Colombia y cuyo santuario ya ha enviado cerca de 200 felinos rescatados a Vantara.

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El proceso, explica Zazueta, empezaría con cebar a los hipopótamos para atraerlos hasta unos corrales ya construidos por la autoridad ambiental local. Una vez encerrados, un grupo de especialistas usaría comida para enseñar a los animales a obedecer sin necesidad de anestesia, preparándolos para soportar la travesía hasta el otro lado del mundo en unas cajas (o guacales) diseñadas especialmente para ellos.

Los hipopótamos, cuyo peso puede superar las tres toneladas, viajarían en camión hasta un aeropuerto cercano a Medellín, donde partirían en tres aviones de carga de una empresa bielorrusa.

"Son unas 33 horas en total hasta llegar a Jamnagar (ciudad india donde está Vantara). Para un animal bien tranquilo, alimentado y atendido, no pasa nada", asegura Zazueta.

La financiación de toda esta operación todavía es una incógnita. La carta enviada por Ambani al Gobierno de Colombia solo ofrece "recibir" a los animales, sin indicar si estaría dispuesto a costear el traslado. Zazueta, sin embargo, aventura que es posible que Vantara asuma buena parte de los gastos, tal y como ha hecho con Ostok en ocasiones anteriores.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE