A famoso rapero le dispararon más de 20 veces en Estados Unidos y sobrevivió: esto se sabe

Un nuevo tiroteo en Estados Unidos causa conmoción, especialmente al mundo del rap y los habitantes de Detroit, donde ocurrieron los hechos. Las autoridades se encuentran investigando el tiroteo que ocurrió en la noche del jueves 22 de mayo y en el que resultó herido el rapero Skilla Baby, de 26 años, luego de que un sujeto le disparara repetidamente a su vehículo.

Los hechos ocurrieron sobre las 7:00 de la noche (hora local) del jueves 22 de mayo en Redford Township, Michigan. Las autoridades señalaron que el rapero se encontraba conduciendo su camioneta SUV negra, cuando un hombre desconocido empezó a dispararle. Según testigos, se escucharon 25 disparos que impactaron el carro.

Skilla Baby, cuyo nombre real es Trevon Gardner, resultó herido al recibir el impacto de tres de esos disparos y, en medio de los hechos, desvió su camino hacia un edificio comercial del lugar, contra el que se accidentó. Allí recibió el apoyo de un transeúnte que llamó al 911 al ser testigo de la situación y ver al tirador alejarse corriendo del lugar. Esta persona auxilió al cantante y lo llevó a un hospital cercano.

Las heridas Skilla Baby, según los primeros informes revelados por TMZ, fueron: un roce en la cabeza y la espalda, un disparo en la mano y una herida en el muslo. Por fortuna, parece que ninguna de ellas comprometió su vida y se está a la espera de que se recupere. Un hecho curioso que los hechos ocurrieron cerca a la casa del famoso rapero Eminem en Detroit.

Lo que se sabe sobre el tiroteo

Las autoridades de Detroit avanzan en la investigación de los hechos y, en primera medida, han calificado el tiroteo como un intento "selectivo" de asesinar al rapero. Todavía no se han establecido sospechosos o motivos para el ataque contra el famoso. Las autoridades están pidiendo a quienes tengan información comunicarse con el detective Ed French del municipio de Redford en efrench@redfordpd.org o al 3133872579, también como denuncia anónima al 1-800-SPEAK-UP.

¿Quién es Skilla Baby?

La noticia del ataque contra Skilla Baby dejó conmocionados a todos sus fans, quienes le escriben mensajes de apoyo en sus redes sociales. "Estoy rezando por una pronta recuperación"; "Padre Celestial, por favor dale a este hombre una sanación segura y una recuperación fácil en el nombre poderoso de Jesús"; "Que te recuperes pronto y con salud, y que sigas protegido por el Altísimo", se lee en varios de los comentarios que le dejan sus seguidores.

En el mundo musical Skilla Baby es reconocido por temas como 'Push That St Out Skilla' (2019) o 'Womack' (2020) y el álbum 'We Eat The Most' (2022). Ha ganado mucho reconocimiento por sus letras inspiradoras, reflexiones sobre Dios, en búsqueda de la paz y empoderando a las mujeres. En diálogo con Rap-Up señaló que: "Crecí rodeado de mujeres. Todos quieren que las mujeres los amen. Las mujeres son algunas de las personas más fuertes de la Tierra. Lo hago subconscientemente, no es que lo intente, simplemente sucede naturalmente".

El artista fue descubierto en el año 2019 por el cazatalentos Sada Baby, con quien lanzó su primer mixtape 'Push That St Out Skilla' y desde entonces ganó gran reconocimiento entre los seguidores del género por sus marcadas letras sobre la paz y la lucha. Recientemente fue nombrado Artista Amplificado de BET en 2024.

