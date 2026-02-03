Fatal accidente aéreo deja dos personas fallecidas: buscan testigos para esclarecer el siniestro

En la mañana de este martes 3 de febrero se reportó un accidente aéreo fatal en la localidad de Littleborough, en Inglaterra. La Policía del condado de Gran Mánchester dio detalles de lo que se sabe hasta el momento del siniestro que resultó en la muerte de dos personas.

"Este es un incidente devastador en el que dos personas han perdido la vida y nuestros pensamientos están con sus familias y amigos", aseguró en unas declaraciones la superintendente jefe Danny Inglis, del distrito de Rochdale de la Policía de Gran Mánchester.



De acuerdo con un comunicado de la Policía del condado inglés, se "está trabajando en conjunto con colegas de otros servicios de emergencia y se mantiene un cordón de seguridad alrededor de la zona mientras los investigadores continúan con sus pesquisas". Las autoridades aseguraron que por el momento se cree que solo dos personas iban a bordo de la aeronave.



¿Qué se sabe del accidente aéreo en el que fallecieron dos personas?

Los servicios de emergencia de la zona del condado de Gran Mánchester respondieron sobre las 11:00 a. m. (hora local) a informes sobre el accidente de una aeronave en una zona agrícola de la localidad de Littleborough, en cercanías de la ciudad Rochdale. "A su llegada, se recuperaron los cuerpos de dos hombres, quienes fueron declarados muertos en el lugar", indicó la Policía del condado.

Las autoridades creen "que no había nadie más a bordo y no se reportan heridos en tierra". Asimismo, indicaron que la aeronave habría sido identificado como una avioneta Cirrus. "Se está investigando la posibilidad de que se desplegara un paracaídas antes del accidente. La aeronave había despegado temprano en la mañana desde Birmingham". La ciudad desde la que partió la aeronave se encuentra a alrededor de 120 km de distancia del lugar del accidente.

"La División de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) llegó al lugar esta tarde (martes 3 de febrero de 2026) y está llevando a cabo su investigación. National Grid también ha estado en el lugar para apoyar la respuesta y garantizar la seguridad de la zona. Sin embargo, ha confirmado que no debería haber interrupciones en el suministro eléctrico", agregó la Policía del condado en su comunicado.

"Hemos estado trabajando estrechamente con los servicios de emergencia y las agencias asociadas durante todo el día para determinar todas las circunstancias y estaremos en el lugar durante la noche y mañana. Se reforzará la presencia de agentes e investigadores para que inspeccionen exhaustivamente la zona y se aseguren de que se recuperen todas las pruebas disponibles", agregó Inglis en sus declaraciones. Las autoridades buscan a personas que tengan información o que hayan sido testigos del accidente aéreo.