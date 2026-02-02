Actualizan investigación de accidente de avión de Satena en Norte de Santander: esto dijo Aerocivil

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil de Colombia realizó una actualización este lunes del trágico accidente de un avión de Satena que dejó como saldo 15 personas fallecidas. La aeronave cubría la ruta entre Cúcuta – Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, y fue hallada en zona rural del municipio de La Playa de Belén el pasado 28 de enero, horas después de que se había reportado su desaparición del radar.

Entre los pasajeros fallecidos se confirmó que estaba Diógenes Quintero Amaya, miembro de la Cámara de Representantes y candidato que buscaba la reelección en una de las Curules de Paz. También estaba Carlos Salcedo, quien también era candidato a la Cámara por las mismas curules.



La aerolínea Satena informó en su momento que "el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m.".El avión era un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros. Además, era operado por la empresa Searca.



George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, le contó a Noticias Caracol que fueron campesinos del sector los que ubicaron el avión. “Encontraron completamente desecha esta aeronave y al momento no nos dan reporte de ninguna persona viva”, relató.



¿Qué avances hay en la investigación del accidente de avión de Satena?

Las entidades informaron en un comunicado que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, junto con el equipo técnico especializado de la Aerocivil, continúa adelantando la investigación del siniestro aéreo en Norte de Santander "de manera rigurosa y conforme a los protocolos establecidos y a los estándares internacionales". Además, indicó que "está a cargo de un grupo de profesionales altamente calificados, garantizando un trabajo riguroso, independiente, transparente y oportuno".

Como resultado de las labores de investigación adelantadas, a la fecha se ha logrado lo siguiente:



La recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas, los cuales fueron trasladados y entregados a las autoridades competentes.

La recolección del material correspondiente a la aeronave siniestrada, el cual se encuentra actualmente bajo análisis técnico especializado.

La recopilación de algunos los elementos personales pertenecientes a los pasajeros.

“El proceso de investigación continúa de acuerdo con los protocolos establecidos. Se están cumpliendo los estándares internacionales en cada una de las fases del proceso, mediante la recopilación de información factual y el análisis detallado de la documentación operacional correspondiente a las empresas involucradas. Asimismo, se han recuperado los restos de la aeronave, los grabadores de voz y de datos de vuelo, así como la baliza localizadora, los cuales están siendo sometidos a procesos de evaluación y análisis técnico dentro del marco de la investigación”, aseguró el director de la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, Álvaro Bello.

La Aeronáutica Civil reitera que toda la "información veraz, oficial y oportuna" sobre el avance de esta investigación será comunicada exclusivamente a través de tanto sus canales institucionales como los del Ministerio de Transporte y la Dirección Técnica de Investigaciones de Accidentes. "Cualquier información que circule por fuera de estos canales no corresponde a fuentes institucionales", reiteró.



¿Quiénes eran los fallecidos en el accidente?

Las autoridades revelaron los nombres de las personas fallecidas en el accidente aéreo:



Piloto: Miguel Vanegas

Copiloto: José De la Vega

Diógenes Quintero Amaya

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Carlos Salcedo

Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón

María del Carmen Díaz Rodríguez

Maira Alejandra Avendaño Rincón

Anayisel Quintero

Karen Liliana Parales Vera

Anirley Julio Osorio

Gineth Rincón

Natalia Cristina Acosta Salcedo

Maira Alejandra Sánchez Criado

Juan David Pacheco Mejía

“Hoy el país está de luto. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a las familias de las víctimas. Desde el primer momento actuamos con toda la capacidad del Estado y seguiremos acompañándolos en este doloroso proceso”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

