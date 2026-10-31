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Noticias Caracol  / MUNDO  / Marco Rubio negó que Estados Unidos ayudara a Flávio Bolsonaro a salir de Brasil

Marco Rubio negó que Estados Unidos ayudara a Flávio Bolsonaro a salir de Brasil

La llegada de Flávio Bolsonaro a Miami generó cuestionamientos sobre una posible intervención del Gobierno de Donald Trump. Ante esto, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos no participó en los preparativos para su salida de Brasil.

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Marco Rubio negó que Estados Unidos ayudara a Flávio Bolsonaro a salir de Brasil
Archivo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este sábado que el Gobierno estadounidense facilitara la salida de Brasil de Flávio Bolsonaro, quien huyó a Miami tras perder las elecciones presidenciales y en medio de una investigación por corrupción.

"No participamos en ninguno de los preparativos que hizo para salir. Al menos, el Gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en ninguno de esos movimientos", respondió Rubio en la rueda de prensa de clausura de la reunión de ministros de Exteriores del G20 celebrada en Atlanta.

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El secretario de Estado agregó que Bolsonaro ya había tenido un visado estadounidense y que la única decisión que tomó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue autorizar su entrada al país.

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"El presidente dejó claro que, si llegaba a un puerto de entrada de Estados Unidos, se le permitiría ingresar al país mediante un permiso temporal de entrada, y así fue", apuntó.

El excandidato presidencial, su esposa y sus dos hijas cruzaron la frontera de Brasil con Argentina y embarcaron en un avión privado en Puerto Iguazú. Tras hacer escala en Guayaquil (Ecuador), aterrizaron el miércoles en Miami.

Según fuentes citadas por el diario The New York Times, Jason Miller, uno de los asesores de Trump, habría gestionado el avión privado en el que viajó la familia Bolsonaro.

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El episodio ha elevado la tensión entre la Administración de Trump y el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en las elecciones del pasado domingo.

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Durante la reunión de Atlanta, Rubio coincidió con el canciller brasileño, Mauro Vieira, por primera vez desde la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos.

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Rubio confirmó que tuvo la oportunidad de hablar con Vieira y dijo que seguramente se vuelvan a ver en noviembre durante el G7 de Francia.

AGENCIA EFE

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