Activista Charlie Kirk, aliado de Trump, recibió un disparo en evento en universidad de EE. UU.

Charlie Kirk, activista juvenil de derecha, influencer e importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el miércoles 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos.

Un video de la escena parecía mostrar a Kirk hablando bajo una carpa frente a miles de personas cuando se escuchó el sonido de un solo disparo. Las imágenes muestran a Kirk sangrando por el cuello y luego desplomándose en su silla antes de que la cámara se mueva rápidamente y el sonido del pánico comience a estallar en la audiencia.

"Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.



Christine Nelson, de la policía de la Universidad del Valle de Utah, solo confirmó que "hubo disparos. Hemos pedido a la gente que se quede en casa".

Una alerta enviada a los estudiantes decía que una persona había sido detenida. "Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando ahora; el sospechoso está detenido", decía la alerta, según Deseret News.



¿Cómo se produjo el ataque?

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, que estaba en la manifestación, dijo a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas. "La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15 o 20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, sonó el disparo", contó Chaffetz, conmocionado, a la cadena.

"Estaba observando a Charlie. No puedo decir que vi sangre. No puedo decir que vi que le dispararan, pero en cuanto salió el disparo, retrocedió. Todos se tiraron al suelo, todos... mucha gente empezó a gritar y luego todos empezaron a correr", relató.

Con solo 31 años, Kirk tiene una influencia enorme en la política estadounidense, ayudando al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano al poder el año pasado.

Con habilidades naturales para el espectáculo, Kirk cofundó Turning Point USA en 2012 para promover puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndolo en el portavoz de referencia en las cadenas de televisión y en las conferencias de la juventud de extrema derecha.

Ha utilizado su enorme audiencia en Instagram y YouTube para generar apoyo a políticas antiinmigratorias, un cristianismo abierto y ataques virales a quienes abuchean en sus numerosos eventos en el campus.

Su presencia en los campus es vista por la derecha como un bienvenido contraste con los puntos de vista liberales generalizados en la educación superior, pero a menudo ha provocado una oposición feroz.

AGENCIA AFP