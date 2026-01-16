Actor Timothy Busfield se entregó a las autoridades tras ser señalado de abuso sexual infantil

La industria de Hollywood se encuentra conmocionada tras la detención de Timothy Busfield, el reconocido actor y director ganador del Emmy, quien actualmente enfrenta un proceso legal crítico por acusaciones de abuso sexual infantil. Busfield, de 68 años, pasó de ser una figura respetada en sets de televisión a estar bajo custodia en el Centro Metropolitano de Detención de Albuquerque, Nuevo México, tras una serie de denuncias que apuntan a un patrón de conducta depredadora.



¿Quién es Timothy Busfield?

Se trata de un ganador del premio Emmy (obtenido en 1991 como mejor actor de reparto) con una carrera de décadas. Es ampliamente conocido por sus papeles en series icónicas como 'Thirtysomething' y 'The West Wing', además de participar en películas clásicas como 'Field of Dreams' y la comedia 'Revenge of the Nerds'.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Más allá de la actuación, Busfield se había consolidado como un prolífico director y productor ejecutivo. En los últimos años, desempeñó ambos roles en la serie dramática de Fox, 'The Cleaning Lady', lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos más recientes que hoy lo mantienen tras las rejas.



¿De qué acusan a Timothy Busfield?

El 9 de enero se emitió una orden de arresto contra el actor por dos cargos de contacto sexual criminal con un menor y un cargo de abuso infantil. Los hechos presuntamente ocurrieron en el set de la serie de Fox, 'The Cleaning Lady' entre 2022 y 2024, y las víctimas son dos hermanos gemelos de 11 años que participaban en la producción.

Según los documentos judiciales, los menores se referían a Busfield como 'Tío Tim' y se alega que los "acosaba" y "tocaba de manera inapropiada". Detallan que se le vio haciéndoles "cosquillas en el estómago y las piernas". Uno de los gemelos declaró que el actor tocó sus partes íntimas desde que tenía 7 años.



Además, uno de los niños ha sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático (TEPT) y ansiedad, sufriendo pesadillas y problemas de incontinencia urinaria tras los presuntos abusos del famoso actor.



Apareció una nueva víctima

A medida que el caso avanzaba en Albuquerque, una nueva denuncia surgió desde California. Colin Swift, padre de una joven que hoy es adulta, denunció que Busfield abusó sexualmente de su hija cuando ella tenía 16 años durante una audición en el B-Street Theatre. Según el testimonio, Busfield "le rogó a la familia que no informara a la policía" y se comprometió a asistir a terapia para evitar repercusiones legales.



Para la fiscalía este incidente, sumado a denuncias previas en 1994 y 2012 (que no llegaron a juicio), demuestra un "patrón documentado de conducta sexual inapropiada, abuso de autoridad y comportamiento de captación (grooming)" cometido por Timothy Busfield a lo largo de los años.



Entrega voluntaria del actor

Tras emitirse una orden de arresto el 9 de enero, Busfield fue contactado por las autoridades. El actor, que se encontraba en el noreste del país, condujo desde Nueva York hasta Albuquerque, Nuevo México (unos 3.200 kilómetros), para entregarse el 13 de enero.

Publicidad

Casi simultáneamente a su entrega, al menos diez agentes federales realizaron un allanamiento táctico en la residencia del actor en Highland Lake, Nueva York. Utilizando un ariete para forzar la entrada, los agentes registraron la vivienda principal y una casa rodante en busca de pruebas, aunque no se reportaron incautaciones inmediatas de objetos

Timothy Busfield se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Albuquerque. En su primera comparecencia ante el tribunal el pasado miércoles, un juez ordenó que permaneciera bajo custodia.

Publicidad

El próximo encuentro con el tribunal está pactado para el próximo 20 de enero, donde se determinará si el actor puede ser liberado bajo fianza o si permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio. La fiscalía ha solicitado formalmente que se le deniegue la fianza, argumentando que representa un "peligro grave y continuo" para cualquier menor en su proximidad.

Por su parte, Busfield ha negado tajantemente todos los cargos, calificándolos de "horribles mentiras". Su abogado, Stanton 'Larry' Stein, argumenta que las denuncias son un acto de venganza de la madre de los gemelos después de que estos fueran retirados de la serie.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL